Horóscopo do Dia para Câncer

Nada melhor do que se sentir amada e desejada por quem te interessa. Seja perspicaz e jogue com charme e inteligência.

Se o seu trabalho estiver sendo criticado de uma forma grosseira, elabore um plano para resolver logo as tarefas mais complicadas do seu dia.

Bem Estar

Procure brigar menos, pois há grandes chances de se contradizer. Seja prudente nas histórias que conta para não se queimar com o parceiro. No mais, honestidade e lealdade com quem merece e te respeita sempre.