Lua Nova em Leão (24/07/2025): coragem, brilho e revisão do coração

As energias da Lua Nova em Leão: um renascimento do eu

Coragem para expressar quem você é

Reflexão sobre como tem se comunicado com o mundo (e consigo mesmo)

Cura de feridas relacionadas a autoestima e reconhecimento

Vontade de brilhar, mas com mais consciência e menos impulso

Mercúrio retrógrado em Leão + Lua Nova: o que isso significa?

“Antes de começar novos ciclos, olhe para trás. Reavalie quais sonhos são realmente seus e quais você carrega para agradar aos outros.”

Resgatar talentos e paixões esquecidas.

Refletir sobre como você quer ser visto e lembrado.

Limpar padrões de comunicação baseados em carência ou vaidade.

Rituais poderosos para a Lua Nova em Leão durante Mercúrio retrógrado

1. Ritual do brilho consciente

Acenda uma vela dourada.

Escreva 3 coisas que você ama em si mesmo e 3 formas de expressá-las ao mundo.

Leia em voz alta olhando no espelho, com uma mão sobre o coração.

2. Banho de coragem e clareza mental

Ferva em 1 litro de água. Espere amornar e jogue do pescoço para baixo após o banho habitual.

Mentalize: “Eu ativo minha luz com consciência e sabedoria.”

3. Diário de revisão

Quais sonhos quero continuar?

Quais ideias já não fazem mais sentido?

Como posso comunicar meus desejos com mais verdade e menos medo?

Afirmação para o período

“Minha luz é única. Eu me expresso com coragem, consciência e amor.”

No dia 24 de julho de 2025, às 16h10 (horário de Brasília), o céu entrega uma lunação de tirar o fôlego: a. Um convite para despertar sua luz interior e, ao mesmo tempo, revisar o que realmente faz sentido para o seu coração. Sim, porque além da força solar de Leão, ainda estamos em meio a um Mercúrio Retrógrado também em Leão — e isso muda tudo.A Lua Nova marca o início de um ciclo lunar. Em Leão , signo do Sol e do coração, ela pede autenticidade radical. Mas com Mercúrio retrógrado no mesmo signo, o Universo dá uma dica: antes de sair se jogando no palco da vida, faça uma revisão interna. Essa combinação poderosa traz:Mercúrio retrógrado é famoso por pedir revisões, pausas e reavaliações. Em Leão, ele cutuca exatamente onde dói: o ego, o orgulho e a necessidade de aprovação externa. Junto da Lua Nova , o recado é claro:Esse é o momento para:Ingredientes: pétalas de girassol, alecrim , cascas de laranja e um pouco de mel.Pergunte-se: