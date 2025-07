Simpatia do quartzo rosa para esquecer um grande amor para sempre

Simpatia do quartzo rosa para esquecer um grande amor

Quem não sofre ou nunca sofreu por amor certamente ainda irá enfrentar essa batalha interna em algum momento no futuro. Esse é o motivo de muitas pessoas estarem em busca de uma simpatia para esquecer seu grande amor e poupar sofrimentos desnecessários por alguém que não vai mais voltar.Uma simpatia eficiente pode ser de grande ajuda quando se enfrenta o fim inesperado ou muito tumultuado de uma relação afetiva, já que esse tipo de rompimento normalmente deixa feridas e cicatrizes que podem ser muito profundas e difíceis de serem superadas. Esse sofrimento pode ser ainda maior se o ser amado acabar parando nos braços de outra pessoa. Dependendo da profundidade dos sentimentos, os ferimentos podem ser igualmente grandes, e até mesmo levar algumas pessoas a quadros de depressão e pensamentos autodestrutivos.Uma simpatia destinada a esquecer um grande amor pode ser extremamente útil, pois ao buscar auxílio junto às forças espirituais, você é estimulado por elas e por si próprio a buscar força de vontade e superação no íntimo do ser. É importante notar que você não está renegando seus sentimentos, como muitos se preocupam, mas está disposto a deixar isso em seu passado e abrir espaço para que novos sentimentos preencham seu presente e futuro. A sé muito eficiente para esquecer um grande amor e, além de ser simples de ser feita, são necessários poucos materiais. Inicialmente, corte duas tiras de papel branco e em uma delas coloque o seu nome. Na outra tira de papel, coloque o nome da pessoa com quem deseja romper os laços amorosos definitivamente. Em seguida, posicione as tiras de modo a formar uma cruz e coloque uma pedra de cristal de quartzo rosa sobre elas, elas devem permanecer nessa posição com o quartzo sobre elas por ao menos uma hora. Após esse período de energização é necessário que faça uma oração para seu Anjo da Guarda. Nessa oração, peça para que esse sentimento pela pessoa em questão seja retirado de seu coração, para que possa ser finalmente livre para seguir em busca do que te faça feliz. Como últimos passos, você deve queimar os papéis com os nomes e deixar que as cinzas sejam levadas pelo vento — o cristal de quartzo deve ser oferecido como presente a uma pessoa querida.