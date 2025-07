O Sol está em Leão! Veja como isso afeta o seu dia a dia

Aproveite a beleza dessa energia da astrologia, coloque a cara no sol e aproveite: o Rei Leão está mandando todo seu brilho e energia positiva para você. Aproveite!

O Reinado de Leão na Astrologia

As características de Leão ficam exaltadas em todos os signos

O Sol em Leão mexe com o coração

A verdade será dita

O destaque do leonino

O que tira o leão do sério neste período

A boa influência do Sol em Leão

As vibrações do período do Sol em Leão

De 22 de julho a 22 de agosto, o Sol brilha sobre a casa de Leão na. A energia solar irá influenciar não apenas quem é desde signo, mas todos os demais signos do zodíaco . Veja como será este período e como aproveitar as energias deste intenso período.é o regente do signo dena astrologia . Este signo possui polaridade masculina, está associado à quinta casa astrológica e é regido pelo elemento Fogo . Ao longo do ano, o Sol transita por todas as casas do zodíaco, mas ao retornar para Leão, ele atinge seu brilho máximo. Como o astro-rei que é, ao chegar na casa da astrologia que mais o favorece, o Sol se enche de luz, poder e energia. Durante este período, os leoninos encontram sua verdadeira identidade e o seu Eu mais profundo. É um momento essencial para fortalecer a autoconfiança e o amor-próprio. Todos os signos do zodíaco sentem a vibração intensa dessa fase, experimentando mais alegria, descontração, força e energia. A energia de Leão é semelhante à de uma criança: verdadeira, leal e espontânea, sem filtros. À medida que crescemos, começamos a seguir convenções sociais que moldam nossas atitudes para assumir responsabilidades e conviver bem socialmente. Porém, quando o Sol está na casa de Leão na astrologia, ele desperta a criança interior em todos nós. Isso não significa que perdemos nossas responsabilidades, mas sim que passamos a ouvir melhor nossos desejos e anseios, sem vergonhas ou preocupações. Resgatamos nosso próprio Eu, mantendo a maturidade.Quando o Sol passa por cada casa do Zodíaco, ele destaca em cada pessoa as características típicas do signo iluminado. Leão é um signo autêntico, livre e jovem de alma. Detesta falsidade e impostores, sendo pessoas que brilham com a verdade. Embora seja importante evitar estereótipos, pois nem todos os leoninos são iguais, a energia vibrante, jovem e iluminada de Leão representa a essência pura deste signo. O exibicionismo de Leão também é uma característica marcante. Alguns leoninos, em sua expressão exagerada, podem parecer arrogantes, orgulhosos e até fúteis. Esses excessos representam um desequilíbrio das características do signo, não uma verdadeira representação dos leoninos, mas um arquétipo exagerado de alguém que se deixou levar aos extremos. Se você é leonino e percebe em si traços de arrogância, orgulho excessivo ou futilidade, é aconselhável buscar análise ou terapia para encontrar e equilibrar esses aspectos em sua vida.Cada signo do zodíaco rege uma parte do nosso corpo, e nenhuma parte é mais adequada à intensidade de Leão do que o coração. Na linguagem corporal, o Leão é associado ao peito inflado. No Reiki , o chakra cardíaco está localizado no coração e lida com questões típicas do signo de Leão, especialmente o amor. Leão pode não ser o signo mais afetuoso do zodíaco, mas é aquele que vive o amor de forma mais intensa. O amor é como o ar que os leoninos respiram. Quando um leonino está apaixonado, ele dorme e acorda pensando naquele amor; a paixão permeia toda a sua existência. Por isso, o drama também costuma acompanhá-los nessa questão. Gostam de romances intensos, vibrantes, cheios de energia, sexualidade e emoções. Preferem ficar sozinhos a viver um romance morno. Durante o período em que o Sol está em Leão, ele influencia todos os signos a vivenciarem essa intensidade emocional característica dos leoninos.Os leoninos, com sua natureza objetiva e direta, são conhecidos por não terem meias-palavras. Para eles, tudo é preto no branco. As pessoas mais sensíveis, de polaridade yin, podem se sentir intimidadas pela franqueza dos leoninos, que dizem as verdades de forma nua e crua. Aqueles que se magoam facilmente devem estar atentos à influência deste período solar nos leoninos e nos demais signos.Os leoninos, que naturalmente gostam de brilhar, tornam-se ainda mais radiantes quando o Sol os ilumina. Durante este período, eles parecem andar com um holofote sobre suas cabeças, destacando sua beleza, bom gosto e jeito expressivo e articulado de falar. E estarão um tanto barulhentos também. Essa transparência também significa que os leoninos não conseguem esconder segundas intenções. Eles são muito sinceros e verdadeiros, sem disfarces, como um livro aberto, especialmente neste período.Embora sejam o mais estável dos signos de fogo, durante esse período de iluminação extra, os leoninos podem se irritar com determinadas situações. Críticas excessivas, desvalorização, submissão e pobreza podem deixá-los em brasa. Normalmente, eles não guardam rancor, mas se o orgulho estiver ferido, podem ficar ressentidos.Leão é um dos signos mais generosos do zodíaco, e durante este período, eles compartilharão essa generosidade com todos. Eles anseiam por reconhecimento, então um “obrigado” sincero é o mínimo que se pode oferecer. O amor estará em alta, com os leoninos colocando seus amores num pedestal, admirando-os profundamente (e esperando ser igualmente admirados). Ao contrário de Áries , que é mais impulsivo, os leoninos são mais cautelosos e preferem observar antes de agir, comandando e distribuindo funções aos outros.Este período é marcado por energia positiva, intensa e animada. Nada de melancolia ou sentimentalismo; Leão é alto astral e contagiará o Zodíaco inteiro com essa animação. Se você está passando por um momento difícil ou uma crise de identidade, agora é a hora de se reencontrar, pois o otimismo de Leão estará presente em todos. Aproveite essa energia, coloque a cara no sol e desfrute: o Rei Leão está enviando todo seu brilho e energia positiva para você. Vá em frente!