Magia na Lua Minguante: banimento, limpeza e purificação

Magia na Lua Minguante: limpe, afaste, purifique!

Afastar inimigos ou rivais;

Eliminar vibrações negativas em sua casa ou campo espiritual;

Encerrar ciclos que já não servem mais ao seu propósito;

Quebrar feitiços ou influências energéticas externas.

Ritual para afastar uma pessoa indesejada

Materiais necessários:

Foto ou papel com o nome completo da pessoa;

Vela branca, preta ou vermelha;

Fósforo ou isqueiro;

Perfume com essência floral (opcional).

Passo a passo:

Acenda a vela e dedique-a à face ancestral da Deusa, simbolizando força e proteção. Peça ao poder da Lua Minguante: “Que esta pessoa se afaste de mim e que os laços que nos unem se dissolvam completamente.” Queime a foto ou papel com o nome da pessoa, dizendo: “Que o fogo consuma todo o mal que esta pessoa me fez ou pretende me fazer, e que o vento leve essa pessoa para longe de mim e de meus pensamentos.” Jogue as cinzas ao vento, virado para o Oeste, e invoque os Silfos, guardiões do vento. Se sentir a presença dos Silfos, borrife o perfume como uma oferenda e agradeça sua ajuda. Deixe a vela queimar até o fim, garantindo que o ritual esteja completo.

Banho de limpeza energética

Materiais necessários:

1 litro de água;

1 punhado de arruda;

1 punhado de sal grosso.

Passo a passo:

Aqueça 1 litro de água até ferver. Adicione a arruda e o sal grosso e deixe ferver por 1 minuto. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Coe a mistura e leve a água para o banheiro. Após o banho de higiene, despeje a água morna sobre o corpo, do pescoço ou cabeça para baixo (como preferir). Mentalize a liberação de toda energia negativa, visualizando-a escorrendo pelo ralo.

Ritual para limpar energias da casa

Materiais necessários:

Incenso de limpeza (arruda, guiné, manjericão, 7 ervas, mirra, verbena, olíbano, etc.);

Mantra ou afirmação de sua escolha.

Passo a passo:

Acenda o incenso e caminhe pela casa, começando pela entrada principal. Pronuncie um mantra ou frase com intenção e fé, como: “Com este incenso, limpo minha casa de todo e qualquer mal. Que todas as más energias sejam afastadas deste lar.” Passe pelo interior de cada cômodo, certificando-se de alcançar todos os cantos. Repita o ritual pelo tempo necessário, até sentir o ambiente renovado e harmonizado.

