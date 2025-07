Como fazer um descarrego em seu corpo e na casa?

Como fazer descarrego? Quando é preciso fazer um descarrego?

Sensação de peso sobre suas costas;

Cansaço constante ou mais intenso do que o normal do dia a dia;

Falta de motivação para fazer qualquer coisa;

Pessimismo;

Dificuldade em acordar e sair da cama;

Uma sensação de agonia, aperto no peito (não relacionada a problemas cardíacos).

Como fazer descarrego no corpo

Banho de Imersão

Banho no Chuveiro

Como fazer descarrego em casa

O primeiro passo é tampar o seu umbigo. Utilize um esparadrapo para proteger o seu corpo astral.

Depois, basta colocar um pouco de ervas como sálvia branca ou palo santo (desidratadas) em um recipiente adequado e resistente ao calor e acenda com a mão direita. Se você não tiver um defumador, pode utilizar um recipiente resistente, como uma latinha de tinta por exemplo.

Assim que as ervas começarem a liberar sua fumaça, leve esse fumo a todos os cantos da sua casa. Lembre-se de manter as portas e janelas bem abertas. Se estiver ventando muito, tente deixar pelo menos uma fresta aberta.

Se você desejar, pode fazer a oração de livramento ou de proteção da sua preferência, ou um canto, mantra, ou simplesmente manter-se em silêncio — esse é um momento muito particular. Essa parte é opcional, mas nós recomendamos!

Não se esqueça de levar a fumaça para cada canto da casa, os cantos escuros e mal cuidados da casa são os que mais atraem baixas energias. Se existe um cômodo onde você sente que a energia é mais pesada, permaneça ali por mais tempo.

No fim, quando sentir a sua missão cumprida, apague as ervas, coloque-as em um saco plástico bem fechado e pode descartar no lixo comum.

Destape o umbigo e tome um longo banho para se limpar.

