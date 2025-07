Como identificar a presença de espíritos em quatro graus de contato

Como identificar a presença de espíritos?

Contatos de Primeiro Grau

Como identificar a presença de espíritos - Contatos de Segundo Grau

Contatos de Terceiro Grau

Contatos de Quarto Grau

Encarada como o único e inevitável final, a morte tem sua concepção materialista em nosso mundo, onde a consciência do ser nos faz crer que o que não pode tocar, cheirar, falar, ouvir ou ver, simplesmente não existe. Porém, até mesmo entre os mais céticos, a perda de um ente querido pode transformar a descrença a respeito da existência de vida após a morte e na presença de espíritos , uma vez que a ausência se transforma em dor. Diante destes momentos, muitos amigos e familiares buscam incessantemente por mensagens ou notícias dos espíritos desencarnados, como forma de confortar seus corações e ter a certeza que as pessoas amadas estão agora em um lugar melhor; o que poucos sabem é que tal contato pode ser feito de maneira individual, sem a necessidade de intervenções de médiuns ou psicografias. Veja como identificar a presença de espíritos.Quando a vontade de estabelecer comunicação e a abertura mediúnica de cada indivíduo está propícia pra a recepção destes espíritos, é possível encontrarmos entes queridos através da projeção astral durante o sono, permitida pelo desdobramento consciente de seu corpo mental. Além deste método, que requer alguma técnica para começar a surtir efeitos, podemos identificar a presença dos espíritos desencarnados mesmo em nosso plano terreno, através de quatro graus de manifestações.Identificado pela vaga sensação de presença no ambiente, o primeiro grau da manifestação de espíritos desencarnados pode se dar também por meio de arrepios pelo corpo quando se lembra do ente querido. Lembranças repentinas também podem ser um sinal de que este deseja se comunicar. Quando ocorrer, é possível estabelecer um contato mediante orações meditações , podendo ser ainda mais claramente percebidos em momentos em que se lida com água, como quando lava a louça, a roupa, ou toma um banho.Um pouco mais intensos que os de primeiro grau, este nível é marcado pela presença de espíritos através de vozes, visão de vultos ou ruídos diferentes pela casa. Em primeira instância, elimine todas as possibilidades físicas que possam estar emitindo tais sons e visões, como animais no telhado, goteiras, madeira expandindo, entre outras. Geralmente, espíritos de luz não costumam se manifestar dessa maneira, mas podem demonstrar um interesse em se comunicar dessa forma, principalmente para pessoas com um certo nível aflorado de mediunidade . Nesse caso, para estabelecer contato, sinta as necessidades do espírito desencarnado ao tocar um objeto pertencente à pessoa.Tenha cuidado ao tentar invocá-los de alguma maneira, pois isto pode atrair a atenção de espíritos zombeteiros. Prefira as manifestações e contatos espontâneos neste caso.A esta intensidade, é possível ver o espírito desencarnado e até mesmo conversar com ele algumas vezes. Quando manifestado através de médiuns, pode ocorrer a incorporação do mesmo ou a psicografia contendo a mensagem que o espírito deseja comunicar.O último e mais intenso grau de manifestação de espíritos desencarnados acontece quando sua presença ocorre materializada diante do indivíduo o qual deseja contatar. Deste modo, desde que haja uma mediunidade física presente em quem recebe a visita, é possível tocar, sentir a textura da pele e interagir fisicamente com o espírito. Esse grau, apesar de raro, pode também se manifestar através de transcomunicação, como mensagens gravadas em áudio ou através de aparelhos eletrônicos. Para tentar esse contato, pode-se deixar um rádio ligado fora de sintonia enquanto grava os ruídos. No dia seguinte, pare e gravação e ouça, atentando para algo anormal em meio aos chiados.

