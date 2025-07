Cristal Lemuriano: tudo sobre o Cristal Supremo da Cura

Cristal Lemuriano, um poderoso agente de cura

Cristal Lemuriano, como identificar?

Benefícios do Cristal Lemuriano

Como usar o Cristal Lemuriano?

Ritual com Cristal Lemuriano

Origem e História dos cristais lemurianos

Cuidados com o seu Cristal Lemuriano

Usado tradicionalmente pelos Xamãs, oconsiste num verdadeiro gerador natural de energia. Ele era um dos elementos usados na antiga civilização de Atlântida Lemúria e representa a cura universal. Conheça mais sobre esse incrível cristal.O Cristal Lemuriano é o cristal supremo e o mais poderoso desse reino, conhecido como um agente de cura metafísico. E mesmo quando não está sendo utilizado, continua funcionando como uma fonte de energia positiva, de amor e saúde para o local em que se encontra. Com propriedades de acalmar e nutrir, esse cristal beneficia a todos os tipos de pessoa, especialmente aquelas que estão em busca da cura em algum aspecto. Seu uso auxilia na sintonização com energias mais elevadas e planos superiores da existência.Os cristais Lemurianos são originários da região de Minas Gerais e não de nenhuma outra parte do planeta. Eles são reconhecidos por suas linhas de estrias verticais que se estendem ao longo de sua superfície, muitas vezes chamadas de "barras de acesso" como se fossem código de barras que contém informações únicas de cada cristal. Essas linhas são frequentemente visíveis a olho nu e podem ser sentidas ao toque. Além disso, os cristais Lemurianos costumam ter uma energia distinta e única, que pode ser sentida ao segurá-los ou meditar com eles. Outra característica comum é a presença de marcações ou inclusões naturais dentro do cristal, que são consideradas como mensagens codificadas deixadas pelos antigos Lemurianos. Se você olhar esse cristal contra a luz, você poderá ver o arco-íris ou mesmo um triângulo colorido no seu interior. Assim, ao procurar por um cristal Lemuriano, é importante estar atento às suas características físicas, como as estrias verticais e inclusões naturais, além de sintonizar-se com sua energia única e poderosa.O poder de absorção e transmutação energética desse cristal é tão potente que ele é capaz de harmonizar ambientes grandes. Ele promove uma limpeza energética e com isso, leva harmonia, paz e cura para a sua casa e para o seu corpo físico e espiritual. Ele age no alinhamento dos chakras, aumenta a sua força vital e combate estados depressivos e de ansiedade. Dentre suas propriedades, vemos efeitos tanto no corpo físico, quanto mental e espiritual. O Cristal Lemuriano facilita o processo de viagens astrais, liberando informações espirituais e contribuindo para um sono revigorante, com sonhos vívidos e repletos de mensagens. Independentemente do aspecto que deseje abordar, esse cristal cura o corpo físico e eleva o espírito, manifestando energias positivas. Ele fortalece seus chakras, aumentando a energia vital e concedendo força espiritual àquele que o possui. Seu uso ajuda a aumentar seus níveis de energia, colocando você em contato com seu lado espiritual, eliminando miasmas cármicos e removendo bloqueios energéticos.A Ponta em Cristal Lemuriano é excelente para limpezas energéticas e processos meditativos e de cura. Ela pode ser utilizada em um altar com os seus outros objetos sagrados ou perto da entrada da sua casa, para agir como um filtro energético. Para obter seus benefícios, basta deixar um cristal na cabeceira da cama e outros quatro, um em cada canto do cômodo. Faça isso para sentir a energia do mais puro amor. Se o seu desejo é melhorar as energias de determinado ambiente, escolha um cristal de bom tamanho e deixe-o exposto ali. Outra opção muito interessante é segurar seu cristal com a mão direita e movimentá-lo em círculos sobre pessoas, objetos, propriedades ou ambientes para gerar campos de luz e proteção dentro destes círculos. Você também pode colocar seu cristal sobre cada um dos seus chakras durante dois minutos para trabalhar o campo energético. Mas se quiser efeitos terapêuticos, uma boa dica é aproxima o cristal do local que deseja tratar. Deixe-o por 30 minutos a 1 hora, visualizando uma luz branca sobre toda a área.Tome um banho energético com Sal de Banho de Sândalo. Vá para um ambiente tranquilo e segure o seu cristal lemuriano no chakra relacionado à cura que você deseja. Feche os seus olhos, respire profundamente e imagine uma luz branca muito forte e brilhante vindo do céu e penetrando nesse cristal, entrando pelo seu chakra e se difundindo pelo seu corpo. Você pode sentir um formigamento nesse momento, dependendo da sua sensibilidade e conexão com o divino. Fique por alguns momentos nesse estado meditativo e retorne à realidade respirando profundamente três vezes e abrindo os olhos devagar.Os cristais Lemurianos têm uma história fascinante que remonta à lendária civilização de Lemúria, uma antiga cultura que se acredita ter existido em uma época anterior à Atlântida. De acordo com a tradição esotérica, os Lemurianos eram seres altamente evoluídos espiritualmente, que habitavam uma terra de paz, harmonia e sabedoria. Eles foram responsáveis por programar os cristais Lemurianos com conhecimento espiritual e energias de cura, a fim de ajudar na evolução da humanidade. Estes cristais foram então deixados enterrados nas regiões montanhosas do Brasil e outros locais ao redor do mundo, para serem descobertos e acessados pelas gerações futuras quando estivessem prontas para receber sua sabedoria. Assim, os cristais Lemurianos são considerados guardiões de uma antiga e sábia civilização perdida, cuja influência espiritual continua a ressoar até os dias de hoje.Comece com o processo de limpeza e energização. Segure seu cristal em água corrente com sal marinho durante alguns minutos para fazer a limpeza física. Em seguida, deixe-o sob a luz do Sol (por 2 horas e da Lua (por cerca de 4 horas) para que suas energias sejam recarregadas. Você pode repetir essa limpeza uma vez por mês, sempre no primeiro dia de Lua Cheia . Em seguida, ative seu Cristal Lemuriano. Você pode fazer isso segurando-o nas mãos e dizendo sua intenção (pode ser em voz alta ou apenas no pensamento): “eu dedico esse cristal a paz maior, aos deuses e seus mensageiros para que todos os que entrarem em contato com ele sejam beneficiados”. Do que está esperando? Compre já seu Cristal Lemuriano!