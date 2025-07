O estrago que as larvas astrais podem fazer na sua vida

Os efeitos nocivos

Mesmo que não se tenha muito bem a certeza do que são larvas astrais, o primeiro pensamento que vem à mente é de uma coisa desagradável. As larvas do mundo físico são associadas à podridão, ao que está estragado, contaminado. Quando envolvem questões espirituais, o princípio é o mesmo. Assim como uma fruta que passa pelo processo de putrefação, de decomposição, as energias também o passam. A energia negativa que se acumula leva ao(decomposição) e, logo depois, às larvas astrais, os indícios diretos de que a pessoa vive em total negatividade, sem encarar novas perspectivas de melhora ou positividade. (Leia o artigo completo sobre miasma espiritual ) Ase potencializam os nossos piores sentimentos e características. Concentram-se em lugares com vibrações baixas e onde as pessoas geralmente estão pensando mais ou menos no mesmo. Bares, prostíbulos, clubes e estádios de futebol são um exemplo. Mas isso não impede que se propaguem em sua casa ou no seu ambiente de trabalho, por exemplo, especialmente se a energia nesses locais estiver ruim.Você já ouviu certamente a expressão “ encosto ”. Ela refere-se, na maioria das vezes, justamente às larvas astrais. Uma vez instaladas, elas propagam-se rapidamente pelo ambiente, trazendo o caos e sugando todas as hipóteses de prosperidade boas energias . A infestação desses seres transmite a sensação de que tudo à nossa volta parece sombrio, errado e fora da ordem natural. O sentimento é de que todos os sentimentos alegres estão sendo constantemente tirados de nós por algo ou alguém.Assão descritas como seres de aspecto bastante desagradável, com cores que lembram o vermelho sangue e o verde musgo. Apesar de não serem visíveis no mundo físico, existem de tal forma que os seus efeitos são desastrosos. Além das consequências emocionais, podem chegar a interferir na condição física de quem sofre com elas. Falta de energia, dores constantes, problemas nos rins e costas são alguns dos prejuízos que podem causar à nossa saúde. Mas você deve estar se perguntando: de onde saem essas larvas astrais? Elas são atraídas por vibrações baixas, o que não quer dizer sentimentos maldosos apenas. Pessoas que estão emocionalmente debilitadas, que passam por momentos difíceis e mesmo as que enfrentam alguma doença no momento são as mais suscetíveis. No entanto, podem ainda ser enviadas por alguém ou fruto de resquícios de magia negativa. Basicamente, essas larvas surgem do tudo aquilo que não é bom ou saudável, seja física ou espiritualmente.

Como se livrar das larvas astrais na sua vida?

Por mais que as larvas astrais causem distúrbios à nossa vida, essas consequências não são intencionais. Esses seres estão perdidos entre as dimensões e não encontram uma forma de sub existirem a menos que se alimentem assim. O que podemos fazer é auxiliá-los a encontrarem o seu caminho. Devemos perdoá-las e, por mais difícil que isso pareça, usar amor e compaixão para com elas. Limpezas energéticas e outros procedimentos externos podem ajudar, mas essa nunca será uma solução definitiva. As larvas astrais precisam ser reencaminhadas, conduzidas aos seus locais de origem e a única forma de fazer isso, pedindo a intervenção de Miguel Arcanjo . Lembre-se ainda de orar e meditar, pois é muito importante fortalecer o seu interior durante esse período.