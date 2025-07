Orações da Umbanda para rezar em Julho

Dia 26 de julho — Dia de Nanã e o sincretismo com Santa Ana

Oração à Nanã Buruquê

“Santa Senhora das águas escondidas, aos pés de Jesus Cristo, rogai por nós. Que ao filtrar as águas de nosso Planeta resgate, terna Senhora, acomoda-as em lençóis subterrâneos e trazê-las de volta à superfície leve e cristalina, líquido divino, bendito do Senhor, indispensável a todos os tipos de vida terrestre, demonstrando não só um amor imensurável por todos os seres, mas imantando-nos com sua sabedoria infinita. Santa Senhora, dona de pântanos e brejos, início da existência, concede-nos, querida vovó, a transformação de nossas dores físicas e espirituais; a cura dos males que destroem a humanidade; a cura do vício que degrada o homem; a cura do desamor que extingui a paz. Faça brotar em cada um de nós, querida Nanã, a fonte viva da fé em Jesus e, assim, ao bebermos dessa verdadeira água, possamos libertar-nos, aprender a perdoar e perdoando sermos perdoados e, na marcha da evolução rumo à transformação, alcançar a verdadeira vida… a vida eterna! Que assim seja!”

Oração à Nanã para pedir proteção

“A minha mãe Nanã, eu peço a benção e proteção para todos os passos de minha vida. A minha mãe Nanã, eu peço que abençoe o meu coração, minha cabeça, meu espírito e corpo. Que aos poderes dados somente a Senhora das Senhoras, sejam caridosos e benevolentes, e me escondam de meus inimigos ocultos e poderosos. Minha querida Mãe e Senhora, tenha piedade de meu coração para merecer a sua proteção e caridade. A minha mãe Nanã, eu lhe devoto minha fé e minhas palavras. Saluba Nanã!”

Orações da Umbanda para rezar em julho — o 7º mês do ano — mês de Exus e Pombagiras

Oração da Pombagira para amarrar o amor

“Minha rainha Pomba Gira, rainha das 7 encruzilhadas, peço que vá onde (diga o nome da pessoa amada) estiver e faça com que ele não descanse enquanto não falar comigo (diga o seu nome), que seja pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar, pelas virtudes das águas... Te invoco pelas forças dos corações sangrando e das lágrimas derramadas por amor Para que se dirija até onde o meu amor estiver nesse momento e traga seu espírito até mim amarrando-o ao meu... (Diga o nome do seu amor), que seu espírito se banhe na essência do amor e me devolva em dobro que ele jamais deseje outra mulher e que ele tenha olhos só para mim, (diga seu nome). Salve pomba gira das 7 encruzilhadas, te peço assim gira, vai mulher girar, girar ao meu favor, trazendo para mim o meu amor Peço assim: ar move fogo, transforma água, forma terra cura e vai girando e roda, vai girando, vai trazer ele para mim (diga o nome do seu amor) de volta o mais rápido possível, louco e muito louco, muito, muito apaixonado que dessa vez ele volte definitivamente para sempre para meus braços. Que ele ame somente a mim (seu nome) e me faça muito feliz, que seja carinhoso comigo, que não consiga olhar para outra mulher que não seja eu (seu nome), Que se sinta muito bem ao meu lado, que sinta muita falta de mim, que venha ao meu encontro e me peça que eu nunca o abandone e assuma de vez nossa relação e o nosso casamento Que ele sinta tesão somente por mim e não consiga parar de pensar em nós dois juntos e que não queira sair a não ser em minha companhia, assim seja, assim será, assim está feito. ”

Oração a Exu regente para sucesso profissional

“Laroiê Exú Regente! Saravá Senhor das Encruzilhadas! Protege os caminhos que eu percorrer. Abre as portas do sucesso em minha vida profissional. Laroiê Senhor das Fronteiras! Vós que transitas entre os mundos, afasta os maus espíritos de meus caminhos. Não deixa meu coração sofrer. Quebre a inveja, os vícios, o mau-olhado. Laroiê Exú! Atende meu pedido Senhor da Meia Noite! (fazer pedido)”

homenageia a Orixá Nanã (também chamada de Nanã-Buruquê) no dia 26 de julho, além de celebrar também todo o poder e magia dos Exus e Pombagiras . Veja abaixo orações para rezar durante este mês. Confira asVeja uma seleção de orações poderosas que a Equipe WeMystic reuniu para orientar a sua fé durante todo o mês de julho e cultuar Nanã, Exus e Pombagiras.Nanã é considerada um dos orixás mais antigos do mundo. Quando Orunmilá chegou à Terra para frutificá-la, Nanã já estava presente. Seu nome significa “raiz” e ela é uma das yabás (orixás femininas) mais poderosas e respeitadas. Nanã é a protetora dos idosos, sendo sincretizada com Santa Ana (ou Sant'Ana), a avó de Jesus Cristo. Segundo a tradição bíblica, Ana não conseguia engravidar. Seu marido, Joaquim, foi repreendido pelo sacerdote Rúben por não ter filhos. O casal já havia tentado conceber, mas sem sucesso, e Ana era considerada estéril devido à sua idade avançada. Confiando no poder de Deus, Joaquim retirou-se para o deserto para fazer penitência e rezar pela vinda de um filho. Durante seu sacrifício, um anjo apareceu a ele, dizendo que Deus havia ouvido suas preces e que ele deveria voltar para casa. Pouco tempo depois, Ana ficou grávida. A fé, paciência e resignação do casal foram recompensadas, e eles se tornaram os pais de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Por essa associação, Nanã é considerada a avó na Umbanda. Além de proteger os idosos, ela também cuida dos desabrigados, doentes e deficientes visuais.Essa é uma das principais e mais poderosas orações da Umbanda dedicadas à Nanã. Reze no dia 26 de julho e em todos os domingos do ano, com muita fé:Faça essa oração com muita fé:Os terreiros de Umbanda costumam dedicar o dia 7 de cada mês ao louvor das Pombagiras e Exus. Por julho ser o sétimo mês do ano, ele tem grande influência nas entidades que comandam ligações amorosas e profissionais. Neste período, as linhas de Exus e Pombagiras estão fortes e atuantes, e os trabalhos e orações ligados ao amor e ao trabalho são favorecidos. Se você está com problemas na sua vida amorosa ou no trabalho, o mês de julho é o melhor período para resolvê-los. Peça ajuda às entidades fazendo orações e oferendas, para que o seu plano espiritual favoreça a solução de suas aflições.Faça essa oração de joelhos em respeito à Pombagira, peça a ela que favoreça o plano espiritual para que você e seu amor fiquem juntos:Se você precisa de trabalho ou de melhorar sua vida profissional, peça a Exu: