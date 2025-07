Mensagens dos Anjos para julho de 2025: amor, dinheiro e saúde

"Sentir muito é bonito, mas viver leve também é um ato de amor-próprio."

Gabriel inspira você a equilibrar emoção e razão. Se está em um relacionamento, dê atenção ao que realmente importa: menos drama, mais escuta, mais abraço. Para os solteiros, cuidado com as expectativas exageradas. O amor pode estar mais próximo do que você pensa, só esperando um olhar mais generoso da sua parte.Finanças pedem atenção especial. Gabriel aconselha você a evitar gastos por impulso emocional. Antes de qualquer compra, pergunte: eu realmente preciso disso? No trabalho, mantenha o foco e a disciplina. Projetos que exigem criatividade terão destaque, mas só se vierem com organização.Atenção ao sistema digestivo, que pode sofrer com o excesso de ansiedade . Pratos mais leves, hidratação e pequenas pausas durante o dia serão fundamentais. Gabriel recomenda que você também cuide da saúde emocional: um bom banho de mar, de rio ou de ervas pode fazer milagres.Salmo 34:18 – "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito."