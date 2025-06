Calendário Astrológico Julho de 2025: energia de transformação e reavaliação

Calendário Astrológico Julho de 2025

Socializações, celebrações e encontros em alta!

Calendário Astrológico Julho de 2025: Retrogradações à vista

Sensibilidade energética durante a temporada leonina

traz consigo uma energia de transformação e reavaliação, que chacoalha as estruturas do dia a dia, promovendo mudanças intensas. O mês abre caminhos e oferece novas oportunidades, mas só para quem topar o desafio de mergulhar na profundidade das próprias emoções e entender o que realmente deseja movimentar agora. Está começando oAs relações sociais de todo tipo - romances, amizades e parcerias - são contempladas pela entrada de Vênus em Gêmeos logo no começo do mês, dia 4, em um trânsito dinâmico, que permite a todo o Zodíaco explorar a comunicação em suas conexões, buscando diálogo e entendimento. Gêmeos, regido por Mercúrio, favorece conversas intelectuais e trocas que estimulam a mente. É uma excelente fase para ampliar seu círculo social de maneira leve, sem tantos pré-julgamentos, que vão abrir caminhos para explorar novos interesses. Ado dia 10 é bastante intensa e acende as questões de estrutura e responsabilidade. Sob essa lunação, há um forte impulso para organizar planos de longo prazo, principalmente os que, de alguma forma, estão conectados ao nosso universo emocional e valores pessoais, graças ao Sol em Câncer.Ah, até aqui tudo bem, certo? O céu dos primeiros dias de julho adiciona um certo brilho às qualidades naturais de nosso desenvolvimento, mas 2 retrogradações chegam na sequência, abrindo um período mais tenso, durante o qual muitas revisões serão necessárias para nos reestruturamos. São elas: Saturno , no dia 13, e Mercúrio , que retrograda a partir do dia 18. Saturno, o planeta das lições e dos limites, pede para que sejam revisitados os temas relativos à estrutura material, responsabilidades, compromissos de longo prazo e projetos que requerem disciplina. Pode ser que você precise fazer ajustes, especialmente na área profissional, se quiser continuar caminhando em direção ao sucesso. Jámexendo, é claro, com nossa comunicação, nossa capacidade de enfrentar desafios, expressar nossos desejos e individualidade. Esse astral é um convite para avaliar a maneira como você tem defendido suas ideias e se posicionado no mundo. Atenção redobrada às palavras, pois mal-entendidos podem surgir, especialmente em contextos que envolvam ego e autoestima É sob essa energia de reavaliação que o Sol entra em Leão , no dia 22 e o astral da temporada leonina, que tende a ser quente, vibrante, otimista e próspero, pode estar mais introspectivo. Os conflitos entre ego e alma ficam à flor da pele, então é hora de se perguntar sobre seus desejos reais antes de projetá-los no mundo e nas pessoas ao redor. Pode ser difícil lidar com conflitos, debates de ideias e contrastes, já que todos querem liderar nesse momento. O caminho para atravessar essa fase é confiar no processo. A, que acontece no dia 24, marca o início de uma nova lunação que ensina a apostar no perdão , na generosidade, na lealdade e na força de vontade - qualidades leoninas - e isso tende a tornar tudo mais leve. A regra aqui é confiar no seu brilho pessoal, sem precisar desacreditar ou diminuir o das pessoas ao seu redor, para cultivar a paz. A partir dessa nova lunação o céu estará perfeito para você definir novas intenções, pautadas em coragem e autenticidade. Aproveite essa energia para começar algo que realmente ressoe com suas paixões.para fechar o mês, no dia 31, causando um certo frisson nas questões afetivas. Um período mais sensível para as relações afetivas está se iniciando agora e vai mostrar seu poder transformador durante agosto.