Simpatias para São João Batista – Proteção, alegria e prosperidade

São João Batista – Por que ele recebeu o nome de Batista?

Simpatias para São João Batista para diversas causas

Simpatia para proteção e prosperidade

“Poderoso, São João que batizou Jesus às margens do rio Jordão, dai-me a mesma água para beber e lavar o corpo e a alma. Peço vossa luz e a vossa proteção pelos caminhos do bem, pelo ar que respiro, que nunca me falte o pão. A vós dedico a minha devoção praticando a caridade com louvor e oração. Que eu tenha sempre a paz e amor no coração, Poderoso, São João. Amém.”

Simpatia para São João Batista para saber se vai ganhar dinheiro em breve

Simpatia para São João Batista para obter alegria e proteção

Simpatia para saber o nome do seu amor

São João é um santo muito famoso no Brasil, graças às festas juninas – que acontecem no dia do Santo, 24 de junho - e pelas inúmeras simpatias que existem para ele. Quem é devoto de São João acredita que as simpatias funcionam mesmo se forem feitas com muita fé. Veja abaixo um pouco da história do santo e algumas. Aproveite a chegada das festas juninas para fazê-las!Segundo os escritos antigos, quando São João nasceu, sua mãe Isabel mandou acender uma grande fogueira em comemoração à chegada do filho. Maria, prima de Isabel, viu então a fumaça da fogueira e entendeu que o pequeno João já havia chegado ao mundo. É por essa razão que nas festas de São João é comum fazermos fogueiras, balões e soltar fogos de artifício em homenagem a este santo. O Batista foi incorporado ao nome de São João porque ele pregava nas margens do Rio Jordão e batizava os fiéis que queriam se converter ao cristianismo , mergulhando-os nas águas. Devido a esse simbolismo, em muitas cidades brasileiras é comum no dia 24 de junho que os fiéis tomem um banho de rio ou mergulhem a imagem de São João Batista na água como forma de purificação.Essa simpatia deverá ser feita no dia de São João Batista , 24 de junho. Você vai precisar de um copo com água e uma vela ou incenso . Acenda a vela ou incenso, coloque o copo com água ao lado e reze com muita fé a seguinte oração:Em seguida, beba toda a água do copo, até a última gota.Para fazer essa simpatia, você só vai precisar de um ramo de louro . No dia 23 de junho, véspera do dia de São João, pegue o ramo de louro e passe levemente sobre o fogo (cuidado para não queimá-lo). Depois jogue esse ramo em cima da sua casa. No dia seguinte, recolha o ramo e verifique: se ele estiver verde, significa prosperidade e você ganhará dinheiro neste e nos próximos anos, se ele estiver retorcido, é sinal de dificuldades financeiras.No dia de São João, pegue uma bacia com água, coloque cravos, folhas de alecrim e de manjericão e deixe descansando. Depois de alguma horas, tome um banho e finalize-o jogando a mistura no corpo, do pescoço para baixo, invocando a proteção de São João e pedindo alegria para sua vida. Enxugue de leve com uma toalha.Se você está na dúvida quem é o verdadeiro amor da sua vida, deixe São João te ajudar. Na noite de 23 para 24 de junho, pegue uma bacia com água e coloque lá dentro diversos nomes de pessoas que você desconfia que possam ser o seu amor em papeizinhos dobrados em quatro. O papelzinho que amanhecer aberto é o nome do seu amor. Experimente fazer uma dessas simpatias para São João Batista e compartilhe nos comentários os seus resultados! Ajude nossos leitores a fazerem também as