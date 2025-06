7 características típicas dos filhos de Xangô

Os filhos de Xangô, o Orixá da Justiça, são naturalmente inclinados a lutar contra as injustiças. Incapazes de tolerar qualquer forma de desigualdade, eles não aceitam passivamente o que consideram errado. Esses indivíduos têm uma determinação feroz para perseguir o que é certo e não desistem até alcançarem seus objetivos. Estão dispostos a enfrentar desafios para assegurar que a justiça prevaleça, servindo como exemplos inspiradores para aqueles que se deixam abater facilmente. A força dos filhos de Xangô reside na confiança que têm em si mesmos, tornando-os grandes vencedores na vida.

São namoradores e hedonistas

Os filhos de Xangô apreciam os prazeres da vida e são verdadeiros hedonistas. Gostam de aproveitar cada momento e demoram a se comprometer seriamente com alguém. Eles se envolvem em múltiplos relacionamentos e são conhecidos por serem amantes incríveis e inesquecíveis. A fidelidade pode não ser seu ponto forte, e mesmo em relacionamentos sérios, a tentação de estar com outras pessoas é uma constante. Esta característica faz com que eles sejam fascinantes, mas também desafiadores para aqueles que buscam uma relação exclusiva.