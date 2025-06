Conheça a simpatia para Xangô pedindo justiça

Simpatia para Xangô

Uma lata ou garrafa de cerveja preta (pode ser a cerveja mais escura que você encontrar);

Um copo de vidro;

Seis velas vermelhas e seis velas brancas.

Oração para Xangô

“Oração a Xangô Salve Xangô! Orixá de grande força e harmonia. Protetor dos injustiçados e advogado das boas causas. Pedimos que nos envie um raio de luz e uma faísca de seu incomensurável poder, a fim de abrandarmos a violência de nossa manifestações de ódio e de rancor contra os nossos semelhantes. Mostrai-nos o caminho certo, para cumprirmos a missão que foi determinada pelo Pai. Se nossos erros ou nossas faltas nos desanimarem, deixai-nos sentir a sua presença, para seguir suas pegadas no caminho da fé e da caridade, para que assim possamos levar a Sua Justiça por toda a eternidade. Kaô Cabiesilê!!!”

Ebó, culto e patuá para Xangô

A simpatia de Xangô é muito eficaz para resolver casos de justiça. O Orixá é representado com um machado e duas faces, porque, ao mesmo tempo, protege seus filhos das injustiças e pune quem pratica o mal. Xangô gosta de resolver todos os tipos de chabu e traz grande auxílio para acabar com problemas judiciais. Ele julga os prós e contras em um julgamento e age sempre com justiça. Se você possui algum problema judicial, ou está sendo vítima de alguma injustiça, faça a simpatia para Xangô pedindo justiça.para ganhar um processo judicial, ou resolver qualquer coisa que se relacione com justiça, pode ser realizada em qualquer dia do ano. Porém, o indicado é que seja feita em uma quarta-feira, o dia da semana dedicado a Xangô. Veja como realizar a simpatia abaixo:Procure um local para realizar a simpatia, de preferência uma área de rochas, montanhas, pedreiras ou cachoeiras. Depois de encontrar um lugar, certifique-se que está sozinho e acenda as seis velas vermelhas e as seis velas brancas. Em seguida, sirva a cerveja escura no copo deixe perto das velas. Concentre-se e peça a Xangô, que tenha justiça em seu caso.Depois de realizar a simpatia para Xangô, você pode rezar essa poderosa oração reforçando o pedido de justiça em sua vida nos diversos setores. Sempre que acreditar que alguém está enviando energias negativas para atrapalhar sua vida, você pode rezar essa oração. Acenda uma vela e repita com fé:– O poderoso Ebó para Xangô é usado para equilibrar os pratos da balança da justiça novamente. Seus caminhos com certeza vão se abrir nas áreas amorosa, pessoal e profissional.- No culto a Xangô, você vai aprender como agradar e cultuar o poderoso Orixá justiceiro. O culto se liga à virilidade, à justiça e ao poder sobre os trovões, raios e fogo. A comemoração é realizada em 24 e 29 de junho, os dias respectivamente de São João e São Pedro.– O patuá de Xangô funciona como um amuleto e pode ser confeccionado por uma Mãe ou Pai de Santo. O patuá é espiritualmente preparado para proteger o usuário em todos os momentos contra inimigos e injustiças.