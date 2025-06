Dicas para salvar um casamento em crise

Como salvar um casamento em crise financeira

Salvar um casamento em crise: tenha compreensão

Chega de protelar e fingir que não existe um problema. Descubra o motivo responsável pelo desentendimento do casal e busque uma solução que agrade aos dois. Ambos terão de ceder para conviver melhor novamente. Lembre-se, se o parceiro gosta de você e você se esforça por essa união, há enormes chances de que dê tudo certo. Veja no artigo dicas paraSe o estopim da crise tiver origem financeira, como dívidas , é hora de refazer as contas. Peguem papel, caneta e calculadora. Juntem todas as faturas vencidas e as despesas que estão por vir. Cortem os gastos considerados supérfluos. E redefinam quem vai arcar com o que. Por exemplo: um paga a compra do supermercado e o outro paga as contas de luz, água e internet.Intromissão da sogra ou sogro, da ex-mulher ou ex-marido, e de filho de outro relacionamento pode desgastar o casamento. Seja cautelosa e racional ao expor os fatos para não deixar o companheiro ressentido, afinal, a causa do abalo faz parte da família.Se o casamento em crise tem origem em insegurança , desconfiança, carência ou outro problema sexual, fale abertamente com o parceiro. A cumplicidade do casal é válida em todos os âmbitos.Convide o parceiro para olhar o álbum de casamento, fotos ou vídeos antigos. Ações simples resgatam os bons momentos e mostram que vocês possuem uma forte ligação.Pessoas otimistas são persistentes. A persistência aumenta a chance de sucesso. Encare a crise como um momento de oscilação passageira. Aproveite para tirar lições enquanto aguarda a tempestade passar.Casais com capacidade de superação são aqueles que identificam metas, tomam o controle de suas ações e apontam diferentes caminhos para transformar os objetivos em realidade.Pessoas que desenvolvem a capacidade de compreensão emocional tendem a ser mais benevolentes. Assim, logo a crise é amenizada e o bem-estar do casal é instituído.