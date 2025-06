Inferno Astral de Leão: 21 de Junho a 21 de Julho

Leão é um dos signos que representa personalidades fortes do Zodíaco, com um temperamento explosivo que se torna ainda mais exaltado durante o inferno astral. O período de turbulência, mau-humor e mudanças deste signo ocorre entre os dias 21 de junho e 21 de julho. Se você é Leão, o melhor é manter uma distância segura durante esse tempo!

Como Lidar com o Inferno Astral de Leão?

Leoninos à Flor da Pele Durante o Inferno Astral

Carência e autoestima abalada: normalmente, os leoninos possuem uma excelente autoestima. Eles se veem como belos e acreditam que todos ao redor concordam com essa visão. No entanto, durante o inferno astral, essa autoestima fica fragilizada. A carência do leonino aumenta e ele, que já é naturalmente carente, passa a implorar por elogios. Se ele não encontrar uma roupa adequada para sair, isso pode desencadear raiva, choro e até mesmo a decisão de não sair de casa. Mime seu leonino nessa época; um pouco de carinho pode fazê-lo ficar feliz instantaneamente.

normalmente, os leoninos possuem uma excelente autoestima. Eles se veem como belos e acreditam que todos ao redor concordam com essa visão. No entanto, durante o inferno astral, essa autoestima fica fragilizada. A carência do leonino aumenta e ele, que já é naturalmente carente, passa a implorar por elogios. Se ele não encontrar uma roupa adequada para sair, isso pode desencadear raiva, choro e até mesmo a decisão de não sair de casa. Mime seu leonino nessa época; um pouco de carinho pode fazê-lo ficar feliz instantaneamente. Ciumento e dramático: O ciúme é uma característica inerente aos leoninos, mas durante o inferno astral, isso se intensifica. Qualquer situação pode se transformar em um verdadeiro espetáculo de ciúmes. O leonino se tornará tão dramático que vai chorar em filmes da Sessão da Tarde e apresentar ataques de ciúmes sem qualquer motivo aparente. Este comportamento pode ser desgastante para quem está ao seu redor.

O ciúme é uma característica inerente aos leoninos, mas durante o inferno astral, isso se intensifica. Qualquer situação pode se transformar em um verdadeiro espetáculo de ciúmes. O leonino se tornará tão dramático que vai chorar em filmes da Sessão da Tarde e apresentar ataques de ciúmes sem qualquer motivo aparente. Este comportamento pode ser desgastante para quem está ao seu redor. Chamar a atenção, egocentrismo: O leonino adora ser o centro das atenções. No entanto, durante o inferno astral, essa necessidade se torna ainda mais pronunciada. Ele terá dificuldades para sair de casa, especialmente se não encontrar uma roupa que considere apropriada. Mas quando finalmente sair, vai querer ser o centro das atenções, buscando reconhecimento e aplausos. Isso pode resultar em comportamentos exagerados, como beber para esquecer os problemas e querer ser o mais engraçado da mesa. Cuidado ao sair com um leonino nesse período!

O leonino adora ser o centro das atenções. No entanto, durante o inferno astral, essa necessidade se torna ainda mais pronunciada. Ele terá dificuldades para sair de casa, especialmente se não encontrar uma roupa que considere apropriada. Mas quando finalmente sair, vai querer ser o centro das atenções, buscando reconhecimento e aplausos. Isso pode resultar em comportamentos exagerados, como beber para esquecer os problemas e querer ser o mais engraçado da mesa. Cuidado ao sair com um leonino nesse período! Egoísta: Embora normalmente os leoninos não sejam egoístas e gostem de agradar os amigos com presentes e gestos generosos, durante o inferno astral eles tendem a se apegar mais às suas posses. A insegurança sobre sua liderança, sucesso e autoconfiança se torna evidente, levando a uma postura mais egoísta do que o habitual. Eles podem se preocupar excessivamente em perder o que têm, o que pode gerar desentendimentos e conflitos.

4 Dicas para Lidar com Leoninos no Inferno Astral

Seja compreensivo: esteja ciente de que a autoestima do leonino pode estar fragilizada. Um elogio sincero pode fazer maravilhas. Evite discussões: mantenha a calma e evite provocar o leonino em situações de estresse. Tente ser neutro nas conversas. Proporcione diversão: leve-o para fazer algo que ele goste. Uma saída descontraída pode ajudar a melhorar o humor dele. Seja paciente: reconheça que os momentos de drama fazem parte do ser leonino, e o apoio pode ser crucial durante essa fase.

Superando o Inferno Astral de Leão

Atenção! O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Para Leão, que vai de 23 de julho a 22 de agosto, os aniversários no início do signo experienciam o inferno astral antes dos que fazem aniversário mais tarde. Por exemplo, quem nasceu em 23 de julho tem seu inferno astral de 23 de junho a 22 de julho, enquanto quem nasceu em 18 de agosto enfrenta essa fase de 18 de julho a 17 de agosto. Entendido?

Perguntas Frequentes Sobre o Inferno Astral de Leão

O Inferno Astral de cada signo

Aprofunde-se no Mundo dos Leoninos

é... Leão . Esta parceria pode ser complicada, especialmente durante o inferno astral. O egocêntrico leonino pode até se dar bem com o leonino no início, pois quem é degosta de mimar seu amigo. Juntos, eles podem formar uma boa equipe para assistir a filmes românticos e chorosos. No entanto, pouco tempo depois, o leonino começará a se cansar do individualismo do leonino e da incessante necessidade de elogios. Isso pode gerar tensão. Por outro lado, o mau-humor de Leão oscilará e acabará distribuindo patadas por todos os lados, o que os leoninos não irão tolerar. Em um relacionamento amoroso, o ciúme pode ser um conflito significativo, já que ambos os signos são extremamente ciumentos e podem entrar em choque facilmente.Durante o inferno astral, os leoninos apresentam um lado sombrio mais aflorado e suas características emocionais se intensificam. Veja como isso se manifesta:Para lidar com um leonino nesse período, é essencial ter paciência e compreensão. Ouvir suas inseguranças e oferecer apoio pode ajudar a suavizar as tensões. Propor momentos de descontração e divertimento, longe das críticas, pode ser uma boa estratégia para manter a harmonia.representa um ciclo astrológico desafiador, mas também uma oportunidade única de autoconhecimento para os leoninos. Entender as energias presentes durante opermite atravessar esse período com mais consciência e equilíbrio emocional. Lembre-se que após esse ciclo, vem a renovação energética que o aniversário traz, marcando o início de um novo ano astrológico cheio de possibilidades para os nativos de Leão.O inferno astral começa 30 dias antes do aniversário dos Leoninos e varia de acordo a data de nascimento.O inferno astral de Leão dura 30 dias e ocorre antes do aniversário, quando o Sol está transitando pelo signo anterior, que é Câncer. Isso significa que os leoninos vivem seu inferno astral entre 21 de junho e 22 de julho. Esse período pode trazer desafios emocionais, reflexões profundas e sensação de estagnação.O inferno astral de Leão pode ser intenso porque esse signo é regido pelo Sol e tem uma energia expansiva, vibrante e autoconfiante. No entanto, Câncer, o signo que rege esse período, traz um foco maior para as emoções, inseguranças e questões familiares. Isso pode fazer com que leoninos se sintam mais introspectivos, carentes e vulneráveis, algo que não estão acostumados.O inferno astral começa 30 dias antes do seu aniversário. Para saber a data exata, basta contar um mês para trás a partir do dia em que você nasceu.Escolha o signo para saber mais sobre o que significa inferno astral: