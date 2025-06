Temporada de Câncer: um oceano de emoções e sentimentos

Temporada de Câncer e a energia da sensibilidade

Esteja ao lado das pessoas que ama

Não se feche demais durante a Temporada de Câncer

Pare de lutar contra os sentimentos

Controle as mudanças de humor

Direcione melhor sua inteligência emocional

Toda a energia de Gêmeos fez com que você se sentisse alegre e radiante — e se você já é naturalmente sociável, andou saboreando o brilho de uma energia quase turbulenta — mas agora estamos nae, lamento dizer, mas é hora de amolecer novamente. É hora de dar atenção a cada um dos seus sentimentos.A temporada de Câncer, que ocorre entre 21 de junho e 22 de julho , é toda sobre a energia da Água. Entretanto, essa não é exatamente a energia despreocupada do elemento; astrologicamente, a Água tem um lado sombrio, intuitivo , perceptivo e conectado com suas profundezas e sentimentos. Durante esse período, temos vigente uma energia mais sensível do que direta, mais magnética do que agressiva, mais reservada e emotiva do que propriamente divertida. O planeta regente de Câncer é, naturalmente, a Lua — a mais sonhadora, sombria e íntima dentre todos os astros. A Lua representa emoções e instintos, nossas reações imediatas não perturbadas pela lógica, aquilo que somos quando ninguém mais está olhando. A Lua também está fortemente associada ao lar e aos relacionamentos que envolvem muito carinho e cuidado.Embora aseja um período de emoção, você não precisa lidar com suas emoções de forma isolada. Você ainda pode abrir o seu coração para cuidar e ser cuidado. Este é um momento para amar as pessoas mais próximas a você, que se provaram verdadeiras, e permitir que elas o amem de volta. Durantes festas e eventos sociais, é muito provável que você prefira se retirar para um lugar mais tranquilo e silencioso a fim de conseguir conversar melhor com seus amigos. Ou ainda, pode preferir ficar em casa no final de semana . Seja o que for, passar mais tempo com as pessoas que ama lhe ajudará a se sentir feliz e a recarregar as baterias.Se existe um estereótipo de Câncer, este é o da pessoa que adora ficar em casa, e do caranguejo, cuja maciez é protegida por sua casca dura. No entanto, esse desejo pela casa e por segurança nem sempre é literal. Em vez disso, muitas vezes você pode parecer uma pessoa que vive na defensiva, é evasiva, e deseja intensamente por privacidade. Pode parecer uma hipersensibilidade às crueldades do mundo, ou uma consciência exacerbada acerca de todo o mal que existe. Em alguns casos, as pessoas durante a temporada de Câncer passam a dar preferência a situações acolhedoras e familiares, em vez de se entregar às emoções do novo.Dependendo da situação atual da sua vida, toda essa conversa sobre foco interno e a natureza carinhosa de Câncer pode parecer reconfortante e adorável, ou pode ter um aspecto sufocante, pesado e difícil de lidar. Mas a verdade é que o grande segredo da temporada de Câncer é não tentar combater seus sentimentos . Eles são mais fortes que você agora; você não irá vencê-los, e tentar ignorar pode ser ainda pior. Para se sentir mais consciente do que vem a seguir, lembre-se que nem todos os sentimentos são gentis e nem toda a energia de Câncer é triste e nebulosa. Ao longo dessa regência, você pode optar por fazer o que quiser com seus sentimentos, mas precisará senti-los.Durante a, os humores flutuam descontroladamente e todos nós, em algum momento, enfrentaremos um rompante. Seu principal objetivo aqui é não atacar as pessoas próximas a você! Se esse período ocasionar uma TPM de um mês, saiba que, como tudo na vida, suas emoções intensas — ou as de outra pessoa — uma hora passarão. É melhor manter uma distância segura sempre que possível, e não se envolver em dramas.Vivemos em um mundo onde a ansiedade se tornou desenfreada. Muito disso é simplesmente uma reação às pressões insanas do mundo moderno. Esse clima cósmico exige ferramentas capazes de ajudar as pessoas a lidarem com seus medos e emoções desconfortáveis. Durante a temporada de Câncer, afie sua inteligência emocional com livros engrandecedores, workshops, meditações e outras atividades semelhantes. Mantenha sua energia em movimento, e só assim você será capaz de encontrar a causa para suas dores, e trabalhar para que cicatrizem. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!