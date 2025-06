Cuide-se com Ayurveda através de chás para o inverno

Ayurveda e os chás para o inverno

Chá de especiarias para digestão lenta Responsável por ativar o "fogo" da digestão (Agni), este é um chá indicado para pessoas com digestão lenta, mau hálito e gases. Para prepará-lo, ferva paus de canela, alguns cravos-da-índia, vagens de cardamomo e um dedinho de gengibre. Após pronto, este chá pode ser tomado durante várias vezes ao dia.

Chá contra a gripe Auxiliar para manter o corpo aquecido, secar o muco e um excelente anti-inflamatório, este é um chá bem forte que o Ayurveda indica a ingestão durante três vezes ao dia. Seu preparo consiste nos seguintes ingredientes (lembrando que, quando estiver com dor de garganta, pode acrescentar uma colher de açafrão da terra): Um litro de água mineral;

Uma raiz de gengibre;

Uma colher de chá de canela em pó;

Uma colher de chá de cravo em pó;

Uma pitada de pimenta do reino;

Um dente de alho inteiro sem casca;

Três colheres de sopa de mel;

Suco de um limão. Como modo de preparo, adicione a água em uma panela e leve-a ao fogo. Em seguida, adicione o gengibre descascado e ralado, o cravo, a canela, a pimenta e o alho. Caso opte por colocar o açafrão, essa é a hora. Deixe que a mistura ferva em fogo baixo até que reduza para quase a metade, fazendo então uma decocção com cuidado para que não transborde. Assim que chegar pela metade, desligue o fogo, coe o conteúdo a acrescente o suco do limão e o mel.

Chás para o inverno pré e pós-refeição Para melhorar o seu Agni (fogo digestivo) e evitar a formação do Ama (toxinas digestivas), são recomendados pelo Ayurveda dois chás bastante simples, que devem ser administrados um antes e um após suas refeições. Antes: beba um chá de gengibre fresco com cinco gotas de limão e sal marinho. Após: finalize suas refeições com um convencional chá de erva-doce, que é altamente digestivo.

Chá detox E como falar sobre chás sem citar um famoso chá detox para melhorar a digestão, facilitar a queima de gordura e a eliminação das toxinas. E o melhor, seu preparo é bem simples: ferva de quatro a cinco copos de água pela manhã. Adicione meia colher de chá de sementes de cominho, de coentro e também de erva doce e continue deixando o conteúdo da caneca ou panela fervendo por mais cinco minutos. Em seguida, coe o conteúdo e coloque-o em uma garrafa, tomando pequenas quantidades durante todo o dia, especialmente após as refeições. O segredo para o sucesso desse processo detox é fazer um novo chá a cada manhã. Caso sua bebida fique muito forte, adicione apenas um quarto de uma colher de chá de cada semente, mantendo a mesma quantidade de água inicial.

Chá calmante (Vata) Se Vata é o seu dosha principal, ferva 200ml de água mineral junto a um pedaço de cravo, ¼ de colher de café de camomila, ¼ de colher de chá de erva-cidreira (amasse as sementes), ¼ de colher de chá de canela em pó ou um pedaço pequeno de pau. Assim que todo o conteúdo estiver bem presente na água, desligue o fogo, coe e tome o chá puro ou adoçado com açúcar mascavo.

Chá refrescante (Pitta) Para pessoas de Pitta, o ideal é ferver em 200ml de água mineral com ¼ de colher de café de semente de coentro amassada, ¼ de colher de café de semente de cardamomo, ¼ de colher de café de semente de erva-doce. Ao final do processo de fervura, desligue o fogo e acrescente pétalas de rosa – deixe em infusão por alguns minutos. Coe e tome puro.

Chá energizante (Kapha) Para Kapha, o ideal é ferver 200ml e acrescentar ao conteúdo ¼ de colher de café de gengibre fresco, ¼ de colher de café de cravo triturado ou amassado e ¼ de colher de café de semente de feno-grego. Pode tomar puro ou adoçar com mel somente após o término da fervura.

Chá anti-gases (Vata) Ferva 200ml de água e adicione ¼ de colher de café de assafétida em pó, ¼ de colher de café de semente de cominho, ¼ de colher de café de semente de erva-doce e ¼ de colher de café de sal do himalaia. Após a fervura, desligue o fogo e deixe o sal e as ervas em infusão durante alguns minutos. Tome puro.

Durante esse período em que o frio nos deixa menos dispostos a sair debaixo das cobertas e a saúde se sente ameaçada com baixas temperaturas e o ar mais seco, o Ayurveda recomendae uma alimentação condizente com o seu dosha . Logo quando o Outono começa a se aproximar do final, os casacos finalmente deixam os armários e, com eles, a vontade de comer massas, pratos quentes, doces e uma infinidade de comidas gostosas, mas nada leves. Portanto, a seguir ensinaremos alguns chás para saborear durante todo o Inverno, enquanto segue as receitas do Ayurveda no dia a dia para manter a digestão e a disposição em boa forma.Terapêuticos ou apenas saborosos, os chás que o Ayurveda recomenda para uma boa saúde no inverno são inúmeros, e em alguns casos você até pode colocar o seu toque pessoal nele. Excelentes para apaziguar o fogo digestivo, acelerar o metabolismo ou te ajudar a sair de uma gripe, por exemplo, veja alguns chás para ter uma melhor qualidade de vida neste Inverno.