Ritual de Solstício de Inverno – Atraia sorte e proteção!

Quando realizar o Ritual de Solstício?

Como fazer o Ritual de Solstício de inverno?

1 raminho de pinheiro – é a planta símbolo da longevidade e da fidelidade;

1 incenso da sua preferência – para purificar as energias e levar seus pedidos ao Universo;

1 Pedra do Sol – pedra que representa o brilho, a força e o êxito;

4 velas vermelhas – precisam ser mesmo vermelhas e 4 unidades. Quatro é o número da estabilidade, da firmeza, das conquistas e da solidez;

1 espelho pequeno – para ampliar a energia do local;

1 papel em branco;

1 caneta – de preferência de cor verde, mas se não tiver pode ser azul.

Coloque as 4 velas uma em cada ponta, formando um quadrado;

Coloque o espelho no meio das velas e, por cima do espelho, a Pedra do Sol;

Acenda as velas e o incenso em um incensário;

Pegue o raminho de pinheiro e passe-o fazendo círculos por cima de cada uma das velas, no sentido horário (sentido dos ponteiros do relógio). Depois, coloque-o em cima da Pedra do Sol;

Agora, escreva no papel os seus pedidos para o período de inverno que acaba de começar;

Dobre o papel em 4 partes e coloque-o debaixo da Pedra do Sol, por cima do espelho;

O altar deve ficar montado e intacto por 24 horas. Deixe o incenso e as velas se queimarem por completo. Se apagar antes do tempo, pode acender de novo. Os outros elementos devem ficar expostos para receberem também a energia do Sol do dia seguinte;

Depois de 24 horas, pegue o raminho e o cristal, coloque dentro de um saquinho e guarde em um local secreto do seu quarto.

As velas e o resto do incenso podem ser jogados no lixo comum;

Enterre o papel com os seus pedidos em um vaso de planta, em um jardim ou quintal.

celebra o nascimento do Sol e é comemorado no dia que marca o início dessa estação. Entretanto, a sua energia é latente durante toda a semana, que pode ser utilizada para fazer o ritual de solstício pedindo por mais sorte, proteção e força para os próximos 3 meses que se aproximam.Ele poderá ser realizado durante o dia de Solstício (20 de junho), quando o Sol entra no signo de Câncer , ou em qualquer outro dia dessa semana, de preferência na sexta-feira ou domingo , entre os dias 20 e 25.Você deve realizar esse ritual em uma varanda , quintal ou pelo menos junto de uma janela, para absorver a vibração da lua.Está feito o seu ritual de solstício de inverno. Agora é mentalizar toda a energia positiva do seu ritual e sentir as boas vibrações que o período reserva a você.