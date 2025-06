Significado espiritual da Kalanchoe – Conheça a flor da felicidade!

"Determinada flor é, em primeiro lugar, uma renúncia a todas as outras flores. E, no entanto, só com esta condição é bela". Autor: Antoine de Saint-Exupéry

O significado espiritual da kalanchoe

Kalanchoe em diferentes cores e seu significado

Significado da kalanchoe rosa

Significado da kalanchoe vermelha

Significado da kalanchoe amarela

Significado da kalanchoe branca:

O que fazer quando se ganha uma kalanchoe

Kalanchoe é um gênero de planta suculenta, que pertence à família Crassulaceae e é original da África. Uma das mais populares no Brasil é a Kalanchoe Blossfeldiana, que também é chamada de flor-da-fortuna. Este nome se associa à crença de que quando damos a alguém essa flor, estamos desejando felicidade à pessoa. A planta é muito conhecida por sua resistência e por exigir poucos cuidados, mas, além disso, existe o. Atualmente, a kalanchoe é uma das plantas mais vendidas no Brasil, pela sua durabilidade e beleza. É comum encontrá-la nos supermercados em diferentes tamanhos e cores. Produtores da planta desenvolveram também novas variedades, para que ela possa ser utilizada como uma flor de corte em arranjos.O fato é que a flor é uma ótima opção para ter em casa ou presentear alguém, seja por seu fácil cultivo, durabilidade, beleza ou as boas energias que atrai. Conheça a seguir, o significado espiritual da kalanchoe.Essa flor não é encontrada em lendas antigas e interessantes. Porém, é uma planta muito benéfica para a saúde espiritual e física, tanto que é considerada sagrada na Santería – prática oriunda da religião africana ioruba. Atribui-se ao significado espiritual da kalanchoe força, resistência, saúde e vida. A planta é um presente excelente para pessoas doentes, com problemas de mobilidade ou com pouco acesso à natureza. Uma das suas grandes vantagens é que ela precisa ser regada apenas uma vez por semana no verão e duas vezes no inverno, sendo um presente que não vai dar muito trabalho. Além disso, suas pétalas e folhas podem ser usadas em infusões de cura. Na religião iorubá , a kalanchoe é chamada de erva bruxa. A flor é umas das mais usadas em seus rituais de cura e acredita-se que suas propriedades podem assustar e afastar maus espíritos que vivem dentro de uma pessoa e causam doenças e má sorte. Os rituais podem ser feitos através de banhos com a água macerada de kalanchoe, enquanto são realizadas rezas aos orixás e entidades iorubás. Nesta religião, a planta ainda é usada em um curioso ritual de amor, no qual se planta a flor ao lado de um papel onde são escritos os nomes do casal. Os africanos creem que a planta está ligada ao amor e, se cresce de forma saudável, a relação também vingará; se morrer, o relacionamento acaba.Conheça abaixo, o significado espiritual da kalanchoe em diferentes cores.A kalanchoe rosa em si não possui muitos simbolismos. Mas, a cor rosa representa a inocência, a pureza juvenil, a infância, a feminilidade e a energia romântica. Todas as flores que possuem pétalas dessa cor expressam esses significados de forma inconsciente ao receptor.Quando possui flores vermelhas, fúcsia ou laranjas escuras, a kalanchoe pode ter um significado mais intenso emocionalmente falando. Normalmente, as flores dessas cores expressam paixão, amor e luxúria . Além disso, mesmo não sendo um iorubá, é possível usar as kalanchoes dessas cores para fazer rituais de amor.As flores kalanchoe amarelas ou laranjas suaves costumam ser as mais resistentes a condições ambientais adversas. Por isso, podemos lhes atribuir significados de saúde, força, alegria ou vivacidade de espírito. Você pode presentear as pessoas com as flores desta cor tendo o intuito de encorajar ou desejar boa saúde e sorte aos seus entes queridos.As kalanchoes brancas expressam pureza, limpeza e paz. Você pode presentear ou adquirir a flor desta cor quando deseja atrair saúde e renovar as energias . A sua textura branca é bonita e transmite tranquilidade. Funciona como um tônico visual para aqueles que precisam de encorajamento.Caso você ganhe ou compre uma kalanchoe, esteja certo que as que possuem os botões um pouco fechados ainda vão durar um bom tempo enfeitando sua casa. Quando as flores secarem, corte as hastes das flores e replante-a em um vaso maior, colocando-a em um local com boa luminosidade e que receba sol algumas horas por dia.Sua época de floração espontânea é quando a luminosidade natural começa a diminuir (entre outono e inverno). Mas as kalanchoes ficam à venda durante todo o ano, porque nos viveiros de produção é possível simular artificialmente condições climáticas perfeitas para seu florescimento, diminuindo ou aumentando a luz. Então, assim que ela florescer normalmente, pode ser colocada no interior da sua casa, atraindo felicidade e fortuna. Algumas pessoas costumam colocar o vaso com a kalanchoe atrás da porta da casa, para trazer prosperidade ao lar. Porém, é preciso estar atento às necessidades da planta. Ela pode se adaptar a ambientes internos desde que receba diariamente momentos de sol direto em suas folhagens e flores. Quando as flores morrerem, é preciso diminuir a frequência de rega e deixá-la descansar. Depois de um tempo, novos botões vão surgir e ela reflorescerá, enfeitando sua casa novamente.