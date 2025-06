Plantas para dormir: saiba como melhorar o seu sono

Como usar as plantas para dormir melhor

Kava-kava Segundo uma revisão científica, esta planta conhecida também como Piper methysticum apenas manda para longe a insônia, permitindo que você durma melhor, quando esta for causada por estresse crônico. Para isso ela deve ser utilizada em forma de cápsulas, tendo melhores resultados se ingerida após as refeições. É importante, no entanto, destacar que a planta não é recomendada para pessoas com problemas renais. Segundo uma revisão científica, esta planta conhecida também como Piper methysticum apenas manda para longe a insônia, permitindo que você durma melhor, quando esta for causada por estresse crônico. Para isso ela deve ser utilizada em forma de cápsulas, tendo melhores resultados se ingerida após as refeições. É importante, no entanto, destacar que a planta não é recomendada para pessoas com problemas renais.

Erva-de-São-João Conhecida também como Hypericum perforatum, a Erva-de-São-João possui um mecanismo de ação que é parecido com o de alguns antidepressivos. Consumida em fórmula de cápsulas, ela pode ajudar nos quadros de insônia que estejam ligados à Conhecida também como Hypericum perforatum, apossui um mecanismo de ação que é parecido com o de alguns antidepressivos. Consumida em fórmula de cápsulas, ela pode ajudar nos quadros de insônia que estejam ligados à depressão . Se você já faz um tratamento para depressão, converse com seu médico antes de consumir a fitoterapia.

Lavanda Embora seja mais usada na Embora seja mais usada na aromaterapia , há quem diga que os óleos essenciais de lavanda ajam contra o estresse e contra a ansiedade . Isso permitiria relaxar a mente e deixá-la mais aberto para uma boa noite de sono.

Passiflora Segundo alguns estudos científicos, não há evidências de que a passiflora seja realmente capaz de melhorar o sono, mas com sua origem no maracujazeiro, é um dos calmantes fitoterápicos mais usados para facilitar o sono. Contudo, quando existe uma causa séria que provoca a insônia, esta planta não costuma ajudar. Segundo alguns estudos científicos, não há evidências de que a passiflora seja realmente capaz de melhorar o sono, mas com sua origem no maracujazeiro, é um dos calmantes fitoterápicos mais usados para facilitar o sono. Contudo, quando existe uma causa séria que provoca a insônia, esta planta não costuma ajudar.

Valeriana Segundo estudos científicos, a Valeriana officinalis é capaz, sim, de melhorar a qualidade do sono. Esta planta conseguiria ajudar tanto em quadros leves como em casos moderados, principalmente se ela for combinado ao uso de outros fitoterápicos. A Valeriana é contraindicada para pessoas que possuam doenças no fígado ou que usem outras medicações sedativas. Segundo estudos científicos, a Valeriana officinalis é capaz, sim, de melhorar a qualidade do sono. Esta planta conseguiria ajudar tanto em quadros leves como em casos moderados, principalmente se ela for combinado ao uso de outros fitoterápicos. A Valeriana é contraindicada para pessoas que possuam doenças no fígado ou que usem outras medicações sedativas.

Muita gente acaba buscando remédios quando está dormindo mal ou sofrendo de insônia , mas a verdade é que possível usar terapias alternativas que incluem o uso de. Hoje trazemos aqui uma série de possibilidades fitoterápicas para quem quer dormir melhor sem recorrer a medicações.Além de usar as plantas que vamos listar abaixo, vale lembrar que para dormir é importante evitar atividades que possam estimular muito o cérebro durante a noite. A prática de exercícios físicos também pode ajudar a melhorar a qualidade do seu sono.Confira uma lista de plantas que poderão ajudá-lo a dormir melhor:E você, já teve experiência com alguma planta que ajudar a melhorar seu sono? Conte nos comentários!