13 simpatias para fazer no Dia dos Namorados

Simpatia para arrumar um(a) namorado(a) - versão I Para essa simpatia iremos precisar de uma imagem de Santo Antônio e algumas flores – não é preciso ser uma imagem grande. A simpatia é bem simples, mas deve ser planejada com antecedência. Primeiramente, vamos à imagem de Santo Antônio; com ela em mãos, vá até uma igreja mais próxima ou de sua preferência. Na igreja, a imagem deve ser benzida pelo padre responsável, o que pode ser realizado no momento que lhe for mais oportuno. Entretanto, durante o benzimento, você deve rezar para Santo Antônio e dizer: "Santo Antônio, quero ter um homem em minha vida, não quero mais ficar sozinha, prometo a você que irei oferecer flores em seu nome no dia do seu aniversário, e passar esta simpatia para quem necessita da sua ajuda. Ah… Santo Antônio, pense bem, não será lindo ofertar flores em seu nome?" Não é preciso pronunciar em voz alta, basta que o faça com muita fé dentro de seu coração. Concluída a oração e o benzimento já é possível voltar para casa e colocar a imagem em um local que considere apropriado, de modo que ele esteja sempre olhando por ti. Então, no dia de Santo Antônio ofereça flores a ele enquanto faz novamente seu pedido. Não esqueça de transmitir essa simpatia a todos que precisarem de seus auxílios.

Simpatias para fazer no Dia dos Namorados para trazer a pessoa amada de volta Esta é uma simpatias para fazer no Dia dos Namorados bastante conhecida, e novamente vamos precisar de uma imagem de Santo Antônio, mas dessa vez ela deve ser feita de madeira de guiné. Tenha em mãos também uma imagem do Menino Jesus. A simpatia na realidade é muito simples e fácil de ser feita. Com as duas imagens próximas no seu altar pessoal, ao chegar o dia de Santo Antônio separe ambas as imagens e, enquanto faz isso diga: "Santo Antônio, Santo Antônio, faça (nome da pessoa amada) voltar para mim que eu devolvo o teu menino". Mantenha o Menino Jesus separado do Santo Antônio até que a pessoa amada volte, e então reúna novamente as imagens. No final pode também rezar a oração de Santo Antônio para trazer a pessoa amada de volta

Simpatia para conseguir se casar - versão I Nessa simpatia para casar reúna uma imagem de Santo Antônio e um pouco de fita na cor branca; pode ser do material que for mais conveniente, dando preferência a materiais o mais natural quanto for possível. Você também irá precisar da ajuda de sua mãe ou uma amiga muito próxima. De posse dos dois itens pegue a fita e corte um pedaço que tenha aproximadamente 3 palmos de comprimento. Amarre então o pedaço cortado na imagem de Santo Antônio com um laço simples. Leve a imagem com o laço para seu quarto, coloque-a em uma posição onde ele esteja sempre olhando por você e peça para que a ajude a encontrar um bom casamento . O próximo e último passo é, na verdade, para reforçar a simpatia que já foi feita. Peça para sua mãe ou uma amiga que considere ser muito fiel a você que também façam a simpatia, mas peçam em sua oração que você arrume um bom casamento. É importante que você não veja nenhuma delas realizando a simpatia.

Simpatias para fazer no Dia dos Namorados para se casar com mais idade - versão I Essa é uma simpatia muito específica para aquelas pessoas que enfim desejam se casar, mas já passaram da fase mais jovem de suas vidas. Essa simpatia é simples e não demanda nenhum material complexo, apenas sete velas na cor branca e uma imagem de Santo Antônio, que pode ser sua própria ou de uma igreja. A maior dificuldade dessa simpatia é seu planejamento, já que precisa ser realizada com muita antecedência – preferencialmente terminando o mais próximo possível do dia de Santo Antônio, ou começando. Durante sete domingos você irá assistir uma missa que seja realizada em uma igreja de Santo Antônio; os sete domingos devem ser consecutivos, um seguido do outro sem intervalos. As missas também devem ser apenas uma por domingo. Em todas as missas você irá rezar e oferecer em seu coração aquela missa à Virgem Maria , mãe de Jesus, esposa de José. Somente após terminada a última das sete missas é que irá lançar mão das sete velas brancas. Elas precisam ser acesas aos pés de uma imagem de Santo Antônio; pode ser a da própria igreja caso seja permitido. Ao acender as velas, mentalize seu desejo de se casar com muita fé.

Simpatia para arrumar namorado - versão II Outra simpatia que é realmente muito simples e fácil de realizar. Para ela, você irá precisar apenas de um pouco de mel, um pires e uma vela de cor rosa ; estes itens têm o papel de reforçar seu desejo e a simpatia. A simpatia em si consiste da pessoa, no dia de Santo Antônio, abrir a porta de sua casa dizendo: "Santo Antônio, protetor dos namorados, faça chegar até a mim aquele que anda sozinho e que em minha companhia será feliz" Imagine que você estará abrindo espaço para que Santo Antônio facilite a entrada de alguém especial. Os ingredientes citados vêm para reforçar a simpatia que já terá sido realizada. Primeiramente, coloque a vela de cor rosa no pires junto a um pouco de mel, então acenda a vela e peça ao Arcanjo Haniel que ele auxilie na realização de seu desejo.

Simpatia para se casar com mais idade - versão II Essa é outra simpatia feita especialmente para aqueles que já atingiram certa idade. Para ela, será preciso três pequenas penas de pássaros (elas devem ser preferencialmente coletadas ao ar livre e não compradas em lojas), 3 pétalas de rosas da cor vermelha, um pequeno pano branco e uma medalha de Santo Antônio. O primeiro passo é embrulhar as pétalas de rosas , a medalha de Santo Antônio e as penas de pássaros, todos juntos no pano branco. Esse pano branco deve estar sempre com o realizador da simpatia, mesmo quando for trocar de roupa. Continue mantendo o pano branco junto a si por um período de 10 dias seguidos. Passados os 10 dias, as penas e as pétalas de rosa vermelhas devem ser jogadas em algum gramado de sua preferência, já a medalha de Santo Antônio deve andar sempre junto a você.

Simpatia descobrir o nome da pessoa amada Essa é uma simpatia desenvolvida para tentar descobrir o nome da pessoa com quem irá se casar. Ela é muito simples e não precisa de nada mais do que um pouco de água e uma fogueira; mas ela deve ser feita preferencialmente em uma festa em homenagem a Santo Antônio. Encha a boca com um pouco de água e comece a rodar calmamente em volta da fogueira. Espere até que ouça alguém ser chamado próximo a você; o primeiro nome que ouvir deve ser o nome de seu futuro marido, ou esposa. Depois de descobrir o nome, faça a simpatia do copo para atrair a pessoa amada

Simpatia para conseguir se casar - versão II Essa simpatias para fazer no Dia dos Namorados deve ser realizada durante um casamento e irá precisar de uma imagem de Santo Antônio onde seja possível retirar o menino Jesus. Quando estiver no casamento, dê como presente aos noivos a imagem de Santo Antônio, mas sem o menino Jesus. Já na igreja, vá até o altar e peça que se case com alguém. É importante que, assim que seu pedido seja atendido, você volte até a igreja e lá deposite a imagem do menino Jesus. Se você tem alguma urgência em se casar logo, veja como fazer uma simpatia para casar logo com a bênção de Santo Antônio.

Simpatias para fazer no Dia dos Namorados para ser pedido(a) em casamento Essa simpatia é direcionada àqueles que desejam ser pedidos em Essa simpatia é direcionada àqueles que desejam ser pedidos em casamento ; geralmente já possuem um parceiro, mas ele ainda não fez o pedido. Nessa simpatia vamos precisar de uma pequena fita vermelha, uma vela de sete dias e um envelope. A fita vermelha deve ser colocada no sutiã de modo que fique posicionada entre os seios. Faça seu pedido enquanto coloca a fita e use ela entre os seios por um período de sete dias. Passados os sete dias, retire a fita, coloque-a dentro do envelope e lacre. Leve o envelope com a fita até uma igreja e deposite no altar de Santo Antônio. Assim que o fizer, reze para o santo e faça novamente seu pedido, depois acenda a vela de sete dias no altar junto ao envelope. Veja também outra simpatia para ser pedida em casamento : a simpatia de Santo Antônio para subir ao altar.

Simpatia para saber se o casamento está próximo Essa simpatia não é propriamente para atrair um casamento, mas sim para tentar revelar quando ele deve acontecer. Para realiza-la, irá precisar de 2 agulhas que sejam idênticas, uma bacia, um pouco de água, açúcar e planejamento, já que a simpatia precisa ser feita precisamente no dia de Santo Antônio. O primeiro passo é encher a bacia com água e adicionar 2 colheres de açúcar. Depois basta colocar as agulhas dentro da bacia e deixar a bacia reservada até o dia seguinte. No dia seguinte, vá até a bacia e observe as agulhas; quanto mais próximas elas estiverem uma da outra, mais próximo também estará o seu casamento.

Simpatia para atrair casamento - versão I Essa simpatia serve tanto para aqueles que já têm um parceiro, mas que está demorando a fazer o pedido, como para quem ainda precisa encontrar o Essa simpatia serve tanto para aqueles que já têm um parceiro, mas que está demorando a fazer o pedido, como para quem ainda precisa encontrar o parceiro certo. A simpatia é muito simples e não requer nenhum material, apenas sua fé e uma igreja próxima. No dia de Santo Antônio, esteja próximo de uma igreja e, assim que ouvir os sinos dela tocarem, vá até lá. Ao entrar, faça seu pedido de casamento a Santo Antônio, pedindo para que o santo reconhecido como casamenteiro lhe ajude a chegar ao matrimônio com um parceiro que seja gentil e fiel. Lembre-se de que assim que seu desejo for atendido será preciso voltar para a igreja e agradecer a Santo Antônio. Assista também uma missa e acenda uma vela ao santo.

Simpatias para fazer no Dia dos Namorados e encontrar o amor Santo Antônio é famoso pelos seus milagres relacionados ao matrimônio. Entretanto, ele pode ajudar não somente com o casamento propriamente dito, mas também com o princípio de tudo, que é um grande amor. Para essa simpatias para fazer no Dia dos Namorados de atração do amor será preciso uma imagem de Santo Antônio, uma maçã e um pouco de mel. Primeiramente, posicione a imagem de Santo Antônio embaixo de sua cama e deixe-a lá por 3 noites consecutivas. Durante todas as noites, sempre que for se deitar, visualize seu corpo completamente cercado por uma luz rosa celestial. Peça a Santo Antônio que lhe ajude a encontrar um grande amor. Ao fim da terceira noite, ou seja, na manhã do quarto dia, retire a imagem de Santo Antônio debaixo da cama e prepare um banho com as cascas da maçã e uma pequena colher de mel. Refaça mais uma vez seu pedido e não se esqueça de colocar toda sua fé nele.

Simpatia para atrair casamento - versão II Vamos fechar essa lista com uma simpatia clássica para atrair o matrimônio à sua vida. Nela precisaremos de 3 espinhos retirados de uma rosa da cor vermelha, um perfume que você costume usar e que a pessoa com quem deseja se casar também goste. O perfume escolhido precisa estar em um frasco que possa ser aberto, pois é dentro dele que irão ser depositados os 3 espinhos de rosa. Enquanto colocar os espinhos dentro do perfume faça seu pedido à Santo Antônio e diga: "Santo Antônio, se for para a felicidade de ambos, remova todos os obstáculos que estão em nosso caminho e abençoe nossa união". Agora, toda vez que for se encontrar com a pessoa amada, deverá utilizar esse perfume.

Já que há sempre muito interesse em simpatia para o Dia dos Namorados, em homenagem à data explicaremos não somente uma única simpatia, mas sim 13 delas. A seguir, confira os títulos e selecione a que mais se adéqua à sua necessidade ou desejo para esta data do ano.Com a chegada do Dia dos Namorados , todos os apaixonados ficam mais eufóricos e quem ainda está sem um par, recorre a, o guardião dos casamentos e das pessoas apaixonadas. Portanto, seja para perdurar um relacionamento que já existe, ou encontrar sua alma gêmea, uma simpatia para o amor direcionada ao santo sempre ganha força nesta data. Veja a nossa lista de simpatias para fazer no Dia dos Namorados. Toda simpatia dedicada aem seu próprio dia é capaz de trazer melhores resultados àqueles cujos corações anseiam por estar finalmente junto e em harmonia com seu grande amor. Não é à toa que nessa época toda igreja de Santo Antônio recebe uma legião de fiéis, seja para pedir alguma graça ou mesmo para agradecer as que foram alcançadas; outras pessoas acabam indo apenas para demostrar seu carinho e devoção à santidade. O número de pessoas que desejam reforçar e estreitar seus laços com a figura de Santo Antônio é tão grande, que mesmo igrejas que não são dedicadas ao santo costumam receber imagens do casamenteiro e realizam missas dedicadas a ele. No Brasil, seu dia é comemorado em 13 de Junho, data posterior ao então Santo Antônio ganhou tal significado atribuído até os dias de hoje por diversos motivos, mas talvez o mais famoso seja o caso de duas pobres donzelas que não possuíam o dinheiro para dote, e temiam em não conseguir um marido para casar. Santo Antônio então teria jogado pela janela um saco de moedas às duas para que tivessem condições de arranjar um marido. A partir desse fato teria surgido a sua fama de ajudar as moças a chegar ao matrimônio. Segundo registros, Santo Antônio nasceu em Lisboa no dia 15 de Agosto de 1195, tendo falecido em 13 de junho de 1231, na cidade de Pádua.