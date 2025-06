Os 3 pilares da felicidade segundo a arte Mahikari

A saúde Quando se fala de Quando se fala de saúde , está se referindo a ser saudável e evitar desequilíbrios na vida, pois quando o corpo adoece, o espírito também adoece. Dessa maneira, se recomenda praticar exercícios semanalmente, manter uma alimentação equilibrada, dormir em torno de 8 horas por dia e não só buscar a saúde física, como a mental também. Fazer atividades prazerosas, meditar , socializar, ou até mesmo, buscar ajuda profissional se necessário, são atitudes que contribuem para nossa saúde mental.

Para entender melhor o pilar da harmonia, é preciso conhecer o conceito de "sonen". Ele é o sentimento mais profundo que alguém pode ter e apenas é possível alcançá-lo quando corpo, mente e espírito estão alinhados. A base da harmonia se conquista quando é capaz de levar uma vida livre de conflitos e confrontos e atingir sonen da harmonia nascida do amor, ou seja, se sentir em paz com você mesmo perante os gestos de amor ao próximo. Um exemplo de ter uma vida sem conflitos é ter atitudes como: não iniciar brigas; ao invés de se exaltar em uma confusão, tentar manter a calma e o tom; não ter atitudes com o próximo que te desagradariam se fossem com você; ter amor-próprio etc. A principal maneira de cultivar o sonen da harmonia nascida do amor é por meio da prática da Okiyome. Também é possível fazendo o bem sem ver a quem, através de projetos voluntários ou caridade.

A prosperidade O pilar da O pilar da prosperidade significa libertar-se da miséria, ou seja, administrar suas finanças de maneira consciente e evitar o materialismo. Algumas atitudes que ajudam nesse pilar é refletir sobre a sua necessidade de consumo, não praticar exageros, se abster de coisas fúteis, etc. Ele significa se sentir satisfeito em ter o essencial; isso não significa não gastar dinheiro, mas sim dar preferência ao consumo daquilo que nos gera experiência. Desse modo, essa é uma das possíveis maneiras de se alcançar a felicidade, porém cada um está livre de buscá-la da sua própria maneira.

A grande importância desses pilares é nos mostrar que a felicidade vem de dentro de nossos corações e não do mundo exterior, ou seja, não adianta ter mil coisas se você não tem com quem compartilhar ou não tem saúde para viver aquilo. Afinal, quando morremos, não levamos nenhum objeto conosco, levamos apenas nossas memórias e é isso que mais importa.

é uma arte espiritualista criada no Japão que se originou em 1959, cujo objetivo é a purificação da humanidade por meio de sua prática do Okiyome (também é conhecido como imposição da mão) — a maneira dos praticantes da Mahikari emitirem a luz divina concedida por Deus para realizar a purificação . Ela é um meio daquele que aplica o Okiyome e da pessoa que recebe limparem seus carmas. Segundo as diretrizes da Mahikari, é o modo mais efetivo, pois, além de se ajudar, também ajuda ao próximo. Dentro dessa arte, existem diversos ensinamentos, um dos quais fala sobre os. Eles são a saúde , a harmonia e a prosperidade . Quando se compreende o significado a e importância desses pilares e se começa a exercê-los, é possível enxergar a vida com mais simplicidade e menos problemas, e assim alcança um nível espiritual maior.