Mensagens dos Anjos para junho de 2025: conselhos para o amor, dinheiro e saúde

"Sensibilidade é dom, mas não precisa ser prisão. Você pode sentir tudo e ainda assim escolher a leveza."

Gabriel propõe que você olhe para o amor com olhos de quem acolhe e não de quem espera ser salvo. Se está em um relacionamento, permita-se ser mais leve e brincar com quem ama. Se está solteiro, evite idealizações. O verdadeiro amor pode ser simples, engraçado e cheio de surpresas. Não se esconda atrás da timidez: quem se mostra, toca corações.A sua generosidade é linda, mas cuidado para não se comprometer demais com problemas que não são seus. Gabriel sugere equilíbrio: ajudar, sim, mas sem sacrificar sua segurança. No trabalho, é hora de mostrar seu valor com delicadeza e firmeza. As sementes que você plantou começam a dar sinais de vida.Emoções acumuladas pedem expressão. Escreva, pinte, cante, chore se for preciso — só não engula tudo. Gabriel reforça que cuidar da alma também é cuidar do corpo. Reserve tempo para estar com você mesmo, com silêncio, conforto e carinho.Salmo 61:2 – "Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desfalecido; leva-me para a rocha que é mais alta do que eu."