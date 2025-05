Calendário Astrológico Junho de 2025: fortaleça bases e nutra o essencial!

Calendário Astrológico Junho 2025

Sensibilidade nas relações e na vida prática

Júpiter em Câncer: Um novo ano começa agora!

Calendário Astrológico Junho de 2025: A grandeza está nos detalhes

Seria junho o mês do amor ? Bom, muitos países celebram as relações em fevereiro, no Dia de São Valentim . Outros, como o Brasil, comemoram em 12 de junho, o Dia dos Namorados . E neste ano, os astros estão colaborando com a atmosfera romântica da metade de 2025, com uma série de planetas se movendo em direção ao clima sensível que o amor pede. Abre esse coração e vem conferir oDepois de um período mais ativo e intenso, o céu oferece energias mais sutis e profundas, o que acontece pela forte presença dos signos de terra e água, que durante junho, nos convidam para fortalecer nossas bases e nutrir o que é essencial, tanto nos relacionamentos quanto nos projetos de vida. Logo no dia 6 de junho Vênus ingressa em Touro, seu signo de domicílio, acentuando o desejo por estabilidade nos relacionamentos. Vênus em Touro traz uma energia de amor consistente e duradouro, que busca conforto e prazer nas coisas simples da vida. Esse trânsito favorece a criação de laços mais profundos e sólidos, seja no campo amoroso, nas amizades ou até mesmo na vida financeira . Esse pode ser um período bastante criativo, então aproveite os estímulos para se expressar fazendo arte, música e se envolvendo em projetos que te inspirem. Em seguida, no dia 8 de junho, Mercúrio ingressa em Câncer e a comunicação ganha um tom mais emocional. Esse trânsito fortalece a empatia e aumenta nossa capacidade de levar em consideração o impacto das palavras nas emoções dos outros. Ou seja, daqui até o final do mês, o astral está favorável para conversas mais profundas, onde o objetivo não é apenas falar, mas ser compreendido, bem como acolher as necessidades emocionais de quem está ao nosso redor. As trocas intelectuais ganham um tom mais pessoal, e a memória afetiva se torna uma forte influência. É um bom período para revisitar memórias e curar feridas antigas através do diálogo.Mas o trânsito mais importante do mês, sem dúvidas, é a entrada deporque Júpiter determina quem estará com boa sorte ao longo do próximo ano. Até a metade de 2025 passamos pelo ciclo deque favoreceu geminianos e pessoas com Gêmeos no ascendente, principalmente as que trabalham - em qualquer nível - com comunicação, educação e presença. Agora quem começa seu ano de realização são os cancerianos e as pessoas que carregam esse signo em pontos específicos do seu mapa astral, como ascendente, Lua ou mesmo Júpiter. Para todo o Zodíaco Júpiter em Câncer trará a potência de expandir os sentimentos de cuidado e acolhimento, gerando impulsos mais fortes de proteção, que podem nos levar a querer cuidar daqueles que amamos, do nosso lar e de tudo o que representar segurança emocional a um nível mais íntimo. Excelente momento para fortalecer os laços familiares, buscar crescimento através de uma conexão mais profunda com o passado e investir em projetos que envolvam cuidado, nutrição e bem-estar.A segunda metade do mês também não abre espaço para negligências: A partir do dia 17 de junho, Marte ingressa em Virgem, trazendo uma energia de ação focada, prática e atenta aos detalhes. Esse trânsito favorece o trabalho árduo e a dedicação, especialmente em projetos que exigem organização e método, além de tocar especialmente nas questões relacionadas à saúde e bem-estar. Hora de aprender com os astros a canalizar a energia de forma mais produtiva, resolvendo problemas com uma abordagem mais analítica e pragmática. O Solstício de Inverno acontece junto com a entrada do Sol em Câncer, no dia 20, abrindo uma temporada mais introspectiva, que convida a olhar para dentro, cuidar das nossas emoções e fortalecer as nossas relações com o lar e a família. Esse é um tempo de nutrir o que é essencial, de buscar proteção e conforto em ambientes que ofereçam segurança emocional. Essas bases podem precisar ser reinventadas e é a, no dia 25, que mostra em que ponto novas sementes precisam ser plantadas para que novos projetos, férteis e frutíferos, possam florescer daqui em diante. No final do mês, dia 26, Mercúrio ingressa em Leão, trazendo uma energia mais expressiva e ousada para a comunicação, que vai se manifestar a partir de julho.