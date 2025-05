Dia de Santa Sara Kali – Venerada Padroeira dos Ciganos

Comemorando o dia de Santa Sara Kali

A santa que salvou Maria e Maria Madalena

Santa Sara Kali - filha de Maria Madalena e Jesus?

Sincretismo de Santa Sara Kali com a orixá Egunitá

Oração para a Santa

“Santa Sara, minha protetora, cubra-me com seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo me atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine nossas caminhadas. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe-Natureza, esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios. Nós, filhos dos ventos, das estrelas, da Lua cheia e do Pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine nossas vidas com seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhantes, como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados; dê luz para os que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar, neste momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para essa humanidade tão sofrida. Santa Sara milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós, que somos filhos do mesmo Deus. Santa Sara, rogai por nós. Amém.”

Protetora dos ciganos , é considerada uma das tradições de seus ancestrais, sua imagem é levada por onde passam características de muitas culturas. História com muita diversidade que se mesclam com o mesmo caminho das comunidades ciganas está a de Santa Sara, Sara Kali ou Sarah la Kali, a benevolente na vida da maioria dos ciganos . Há diversos contos sobretodos destacando a perseguição que ela sofreu por conta de suas bênçãos. Em todo o mundo, as festividades e comemorações em homenagem a Santa Sara Kali ocorrem no dia. A cidade de Saintes Maries de la Mer, onde a Santa foi enterrada, está localizada no sul da França. Nessa data, peregrinos se reúnem para venerar a imagem de Santa Sara na igreja de Notre Dame de La Mer.Considerado também o, o dia 24 de maio é comemorado com orações, músicas, danças e outras expressões culturais do povo cigano. A dança e a música são partes centrais das celebrações, com apresentações e movimentos que reverenciam a rica cultura cigana. Além disso, há venda de artesanato e comidas típicas, assim como leituras de cartas e das mãos. A oração paraé inicialmente feita no idioma cigano, o romani, seguida por preces em português. Esse ritual é especialmente significativo para aqueles que buscam eliminar os sofrimentos de suas vidas, simbolicamente queimando-os em uma fogueira consagrada. Durante todo o dia festivo, são oferecidos pães, chás, vinhos e frutas ao público, complementando as barracas que vendem comidas típicas. Em cada celebração, a imagem de Santa Sara é adornada com lenços, um gesto de devoção que simboliza os pedidos de muitas mulheres que desejam engravidar ou ter um parto seguro. Quando seus pedidos são atendidos, elas colocam mantas aos pés da santa em agradecimento. As pessoas fazem diversos pedidos à Santa Sara Kali, confiando em sua benevolência e em seu poder de atender às preces daqueles que estão desamparados.Na crença cigana, Santa Sara foi uma cigana que acampava na costa sul da França e conheceu pessoalmente Maria e Maria Madalena. Sara teria visto as Marias chegando em um barco em um dia de mar muito revolto, que ameaçava afundar a embarcação. Ao avistar o barco, Sara lançou seu lenço no mar e caminhou sobre ele, andando sobre as águas e ajudando os tripulantes a saírem em segurança.Uma lenda cigana do Povo Sinte diz que Santa Sara Kali foi a principal cigana do clã Rhone, uma grande conhecedora do ocultismo e dos poderes da Terra, Água e Ar. Outras versões dessa lenda dizem ainda que seria filha de Maria Madalena e Jesus. A lenda que afirma que Santa Sara Kali seria a filha de Jesus e Maria Madalena é fascinante e envolta em mistério.Segundo essa tradição, após a crucificação de Jesus, Maria Madalena fugiu da Terra Santa com sua filha, Sara, e outros seguidores. Eles teriam chegado à região da Camargue, no sul da França, onde Sara se tornou uma figura reverenciada, especialmente entre os ciganos. Santa Sara Kali é celebrada por sua santidade e por ser um símbolo de fé e esperança, com muitos acreditando que sua conexão direta com Jesus e Maria Madalena lhe confere uma aura especial de divindade. Entretanto, são muitas lendas que, passadas de boca em boca, se modificaram ao longo do tempo.Egunitá é a orixá do Fogo. Essa divindade foi muito celebrada em culturas antigas, mas por muito tempo caiu no esquecimento. Estudos Umbandistas apontam Egunitá como uma Orixá Cósmica, do fogo que queima, consome e purifica o desvio dos seres, que promove justiça. Por isso, ela faz par com Xangô na quarta linha da Umbanda , trabalhando no fator equilíbrio. Enquanto Xangô atua amparando, sustentando e aquecendo quem está em conformidade com a Justiça (e lutando por esses), Egunitá reduz a chama e o poder de quem se encontra em estado corruptível, paralisando os injustos e minimizando suas capacidades de atuação.Esse artigo foi livremente inspirado nessa publicação e adaptado ao Conteúdo WeMystic