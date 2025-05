O paraíso astral de Aquário: de 21 de maio a 20 de junho

Paraíso astral de Aquário

O melhor de Aquário

Aquário é a época do ano quando as energias são mais elevadas e os desenvolvimentos positivos estão mais perto de nós. O paraíso astral de Aquário ocorre na quinta casa após o nosso aniversário. Nesta fase, é vital estar conectado às melhores energias do universo, porque o nosso campo de energia astral está totalmente aberto para recebê-las.ocorre entre 21 de maio e 20 de junho, um período de relaxamento e destaque para projetos pessoais entre os entes queridos. Nesse tempo, a paixão e a sedução florescem para os aquarianos. É um momento descontraído e relaxante, ideal para os aquarianos aproveitarem a vida sem muitas preocupações. Durante esse período, os aquarianos encontram uma afinidade especial com os geminianos, tornando-se um momento propício para bons relacionamentos com pessoas desse signo. Esteja atento às oportunidades de interação com geminianos, seja em parcerias amorosas, amizades ou interesses profissionais. No paraíso astral, os aquarianos destacam-se pela boa compreensão, comunicação eficaz, percepção aguçada, pensamento consciente, excelente memória, habilidades oratórias e capacidade de formar parcerias. Além disso, os planetas nesta casa influenciam a quantidade e a qualidade da energia mental de Aquário, refletindo-se no sistema nervoso. Diversos aspectos positivos emergem durante o, incluindo juventude, comunicação, versatilidade, adaptabilidade, sociabilidade, fraternidade, facilidade nos relacionamentos e habilidades intelectuais e manuais. No entanto, é essencial evitar fomentar aspectos negativos como superficialidade, falsidade, insensibilidade, duplicidade, mentiras , inconsequência, infidelidade ou fraude.No período do paraíso astral, estarão destacadas as características positivas dos filhos de Aquário. O planeta regente Urano vai fornecer uma boa dose de simpatia e bondade. Os aquarianos amam a liberdade e não vão apoiar as imposições de rotina. Eles são muito curiosos e serão atraídos para o que é diferente e misterioso. Eles serão donos de um instinto e clarividência realmente fantásticos. Além disso, possuem grande capacidade de comunicar e fazer amigos. Aquário tem o dom da curiosidade e de despertar a controvérsia entre outros. Eles combinam o calor, a diplomacia e a rapidez mental com harmonia , equilíbrio e senso estético. Aquário, com sua atitude independente, vai interagir com todos sem se comprometer. Sua vida será cheia de mudanças e surpresas, e muitas vão ser fortuitas. Os aquarianos são inovadores, desfrutam de uma grande imaginação e podem ser criticados por seu modo de pensar e agir, mas desta forma estará ensinando outros a expandirem seus critérios e sua mentalidade.