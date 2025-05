Inferno Astral de Câncer: 21 de Maio a 20 de Junho

Os cancerianos são conhecidos por serem os mais sensíveis e doces do Zodíaco. No entanto, durante o inferno astral, nem mesmo eles escapam de passar por uma maré de mau humor e má sorte. O lado sombrio do signo de Câncer fica aflorado durante o período compreendido entre 21 de maio e 20 de junho. Neste artigo, você vai descobrir as características do inferno astral Câncer e aprender como lidar com elas!

Como Lidar com o Inferno Astral de Câncer?

Cancerianos à Flor da Pele Durante o Inferno Astral

Sensíveis ao extremo: Durante esse período, qualquer coisa pode chatear um canceriano. Até mesmo um simples "ok" em uma mensagem, sem um emoji feliz, pode fazer com que ele pense que você está chateado. Um canceriano costuma dizer: "Não foi o que você falou, foi a forma como você falou que me chateou." Um "peraí, estou ocupado" pode ser interpretado como um sinal de desinteresse, resultando em choradeiras intermináveis.

Durante esse período, qualquer coisa pode chatear um canceriano. Até mesmo um simples "ok" em uma mensagem, sem um emoji feliz, pode fazer com que ele pense que você está chateado. Um canceriano costuma dizer: "Não foi o que você falou, foi a forma como você falou que me chateou." Um "peraí, estou ocupado" pode ser interpretado como um sinal de desinteresse, resultando em choradeiras intermináveis. Rancorosos: Normalmente, cancerianos adoram agradar, dar presentes e fazer surpresas para os amigos. No entanto, durante o inferno astral, eles podem jogar na cara: "Eu faço tudo por você e na hora que eu te peço algo, você me trata dessa maneira?" Eles são conhecidos por lembrar de pequenos detalhes do passado, como: "Naquele dia em 2002, você disse que ia me ligar e eu fiquei a noite toda esperando." Este comportamento pode levar a discussões sobre assuntos que você já havia esquecido.

Normalmente, cancerianos adoram agradar, dar presentes e fazer surpresas para os amigos. No entanto, durante o inferno astral, eles podem jogar na cara: "Eu faço tudo por você e na hora que eu te peço algo, você me trata dessa maneira?" Eles são conhecidos por lembrar de pequenos detalhes do passado, como: "Naquele dia em 2002, você disse que ia me ligar e eu fiquei a noite toda esperando." Este comportamento pode levar a discussões sobre assuntos que você já havia esquecido. Econômicos ao extremo: Cancerianos geralmente gostam de ter um dinheirinho guardado, mesmo que não compartilhem essa informação. Eles adoram ver a conta bancária aumentar, mesmo que não seja muito dinheiro. Durante o inferno astral, essa característica se acentua. Eles acham tudo caro, não querem gastar e consideram que todo mundo é "riquinho" por querer fazer atividades que envolvem um custo significativo. Além disso, tentam convencer os amigos a ficarem em casa, economizando.

Cancerianos geralmente gostam de ter um dinheirinho guardado, mesmo que não compartilhem essa informação. Eles adoram ver a conta bancária aumentar, mesmo que não seja muito dinheiro. Durante o inferno astral, essa característica se acentua. Eles acham tudo caro, não querem gastar e consideram que todo mundo é "riquinho" por querer fazer atividades que envolvem um custo significativo. Além disso, tentam convencer os amigos a ficarem em casa, economizando. Venenosos: A crítica aos demais também se intensifica durante este período. Um canceriano pode se tornar bem mais afiado com as palavras. Se alguma fofoca chegar aos ouvidos de um canceriano durante o inferno astral, prepare-se: é como se fosse exposta em um outdoor para todos verem. A capacidade de espalhar veneno em forma de comentários sarcásticos se torna mais evidente.

4 Dicas para Lidar com Cancerianos no Inferno Astral

Seja compreensivo: Lembre-se de que a sensibilidade do canceriano é acentuada durante esse período. Tente evitar comentários que possam ser mal interpretados. Evite provocações: Não brinque com seus sentimentos, mesmo que você esteja apenas se divertindo. O canceriano pode levar tudo muito a sério. Seja gentil: Uma palavra de apoio ou um gesto carinhoso pode fazer uma grande diferença. Eles apreciam pequenas demonstrações de afeto. Evite discussões: Se perceber que a conversa está se tornando tensa, tente mudar de assunto ou dar um tempo. É melhor evitar conflitos desnecessários.

Superando o Inferno Astral de Câncer

Atenção! O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Para Câncer, que vai de 22 de junho a 22 de julho, os aniversários no início do signo experienciam o inferno astral antes dos que fazem aniversário mais tarde. Por exemplo, quem nasceu em 22 de junho tem seu inferno astral de 22 de maio a 21 de junho, enquanto quem nasceu em 18 de julho enfrenta essa fase de 18 de junho a 17 de julho. Entendido?

