Temporada de Gêmeos: muitas ideias e boas conversas

Se Touro é um período de trabalho e luxos terrenos, Gêmeos é uma época de ar fresco, luz, ideias, projetos e conversas.

Temporada de Gêmeos e a energia das ideias

Cuidado com a falta de foco

Temporada de Gêmeos - Abuse da sua adaptabilidade

Fuja do tédio

Tenha assuntos mais variados

Seja imparcial ou mantenha distância durante a Temporada de Gêmeos

Após a estabilidade tranquila e sensual de Touro , achega com uma energia mais evidente, menos sólida e mais difusa. Se a energia de Touro é magnética e aterrada, focada nos cinco sentidos, Gêmeos — que ocorre entre 21 de maio e 21 de junho — oferece a chance de colocar novamente para fora todas as nossas energias, direcionando-as para o mundo social.Gêmeos é o primeirodo ano zodiacal e, por isso, tem uma energia brilhante, social e intelectual, menos ligada a algumas práticas mais sólidas e técnicas da vida. Às vezes, essa “leveza” pode ser mal interpretada como indicador de cabeça vazia, mas, na verdade, os signos de Ar estão sempre cheios de ideias, de esquemas, e de uma energia mental que pode se mover muito rápido — tão rápido que signos de outros elementos raramente conseguem acompanhar. Como Gêmeos é governado por Mercúrio , o planeta da conexão e da comunicação, essa energia dos signos de Ar pode assumir um brilho extremamente falador, altamente verbal. As pessoas desse signo são intelectualmente curiosas e amplamente observadoras do mundo e daqueles que vivem nele. Mesmo que você seja uma pessoa que pensa mais do que fala, e que costuma papear em pensamento antes de compartilhar qualquer coisa, durante a temporada de Gêmeos você pode se sentir compelido a pensar em voz alta — não para organizar melhor suas ideias, mas para compartilhar cada uma delas, e se conectar com outras pessoas.Ao mesmo tempo, toda essa energia social brilhante às vezes pode parecer um tanto quanto inquieta ou imprevisível. Quando o Sol está em Gêmeos é provável que você perceba que sua atenção está um pouco dividida ou dispersa, e de repente pode ser difícil se concentrar totalmente em uma única pergunta ou realmente mergulhar fundo em uma única tarefa. Está tudo bem em simplesmente seguir em frente. Não há problema em se deixar deslumbrar com o mundo e com tudo o que ele tem a oferecer. Durante a temporada de Gêmeos, o envolvimento com o mundo pode nutri-lo mais do que você imagina; o mundo lhe recompensará por ceder à sua curiosidade.Gêmeos é um signo mutável, caracterizados por serem flexíveis e adaptáveis. São pessoas que, naturalmente, se sentem à vontade com transições e mudanças . O símbolo de Gêmeos aponta para o conceito de uma poderosa adaptabilidade, tão completa que pode fazê-lo parecer duas pessoas separadas. O nativo de Gêmeos pode ser feliz em uma balada ou em uma biblioteca, e à vontade tanto em um ônibus lotado quanto em uma classe executiva. É essa sociabilidade brilhante, essa facilidade de adaptação que pode levar outras pessoas a imaginar esse signo como “duas caras” — como se para se sentir tão à vontade em tantos contextos diferentes, algum tipo de falsificação ou inautenticidade precisasse estar envolvido.Como todo signo,tem seu lado sombrio, e todo o encanto magnético e emocionante pode ser facilmente usado para fins egoístas , nefastos ou caóticos. Ainda assim, existem muitas razões para amar esse signo. A temporada de Gêmeos tem muito a oferecer! Durante esse período, você pode deixar de lado a ideia de que só existe um jeito certo de agir, que só pode ser uma coisa, ou que precisa escolher apenas um dentre todos os diferentes lados da sua personalidade. Na temporada de Gêmeos, você poderá reconhecer que cada parte de si é igualmente autêntica, igualmente real. Siga sua curiosidade e não se deixe entediar!Sabe qual é a melhor maneira de evitar um desastre durante a temporada de Gêmeos? Dê a si mesmo algo mais para falar, além das últimas fofocas . Acrescente ao vocabulário tópicos mais suculentos. Para isso, preencha sua agenda com atividades mais enriquecedoras. Gêmeos é um signo muito bom com trabalhos manuais, então que tal se inscrever em uma oficina de pintura ou artesanato? Aprenda jardinagem, marcenaria, maquiagem, tudo isso pode ser uma forma incrível de tornar suas conversas mais interessantes e exercitar o lado criativo da temporada.Durante esta estação celeste, todos os doze signos do zodíaco devem evitar se envolver em dramas, conversas fúteis ou extremistas. Por um lado, essas pessoas podem querer te convidar para um barzinho a fim de jogar conversa fora. Por outro, você não precisa do seu nome associado ao problema que elas lhe causam. E se amigos ou familiares tentarem te sugar para o meio de seus conflitos pessoais, corra para bem longe! Se tentar bancar o pacificador, é muito provável que essas pessoas se voltem contra você por ter se recusado a escolher um lado.