6 práticas populares de bem-estar que têm origem no Ayurveda

Oil Pulling Se "os olhos são janelas da alma", de acordo com as práticas indianas antigas a boca é o espelho que reflete a saúde geral de um indivíduo. E é aí que entra o oil pulling. Citado em textos ayurvédicos antigos como Charak Samhita e Sushruta Samhita, o oil pulling é o ato de bochechar óleo vegetal a fim de promover a limpeza bucal. Essa é uma prática que pode ajudar a eliminar ama (excesso de impurezas e toxinas) da boca, refrescar o hálito e até branquear os dentes. Também pode servir como uma massagem nas gengivas e língua. Recomenda-se que o bochecho seja realizado logo pela manhã, em jejum, por (idealmente) 20 minutos seguidos. Não há evidências científicas suficientes para dizer definitivamente que a prática é realmente benéfica para a higiene bucal, mas o ritual afetou a cultura ocidental. Até celebridades como Ashley Benson, Gwyneth Paltrow e Miranda Kerr aderiram à prática.

Raspagem da Língua Diferentemente do oil pulling, os benefícios da jiwa prakshalana, ou raspagem da língua, são apoiados por evidências científicas e incentivados por especialistas em saúde. Quando dormimos, nosso sistema digestivo permanece acordado, removendo toxinas do corpo e depositando-as na superfície da língua. Portanto, a raspagem da língua pela manhã inclui benefícios como a prevenção da halitose (também conhecida como mau hálito), aumento da imunidade, melhora na saúde dental em geral e aprimoramento do paladar. Se você não eliminar essas toxinas, no entanto, elas são reabsorvidas pelo organismo e podem levar a dificuldades respiratórias, problemas digestivos e comprometimento do sistema imunológico.

Jejum Intermitente As pessoas que praticam um estilo de vida ayurvédico procuram viver alinhadas com o ritmo circadiano. Esse relógio interno é quem nos diz quando devemos ir para a cama à noite, acordar pela manhã, e nos leva a comer a primeira e a última refeição do dia. Segundo o Ayurveda, nós temos à disposição uma série de recursos para alinhar nossas rotinas diárias, bem como estratégias modernas de bem-estar para alavancar algumas funções do organismo. Uma dessas estratégias é o jejum intermitente, que consiste em se alimentar durante uma janela limitada de tempo (você pode comer por oito horas e depois jejuar por 16, por exemplo). Recentemente, a cultura ocidental adotou especialmente esse modo de comer como uma ferramenta para perda de peso, tolerância à glicose, suporte ao sistema imunológico e funcionalidade cerebral. O que há muito tempo é teorizado no Ayurveda e agora é comprovado pela ciência moderna é que quando o Sol está mais alto no céu, nossa digestão é mais forte. Ao alinhar essa abordagem ao Ayurveda e à vida circadiana, essa janela de oito horas torna-se especificamente das 10h às 18h, com a maior refeição sendo tomada ao meio-dia.

Beber água em temperatura ambiente Segundo as práticas populares de bem-estar originadas no Ayurveda, beber água gelada não é permitido. O Ayurveda recomenda beber água durante as refeições, acrescentando que a temperatura dessa água depende do seu dosha — de preferência quente para kaphas e vatas, e temperatura ambiente para pittas. Lembrando que o estado ideal do seu estômago após o consumo de uma refeição deve ser um terço de água, ar e comida. O hábito saudável de beber água de limão logo pela manhã também está enraizado no Ayurveda. Pensa-se que os nutrientes do limão ajudam a estimular o ácido estomacal e contribuem para a digestão.

Automassagem As automassagens são mencionadas nos textos ayurvédicos originais como rituais que promovem a saúde da pele e do estado geral do indivíduo por meio da Abhyanga ou simples massagens com óleos vegetais. A Abhyanga pode ser realizada com duração entre 15 e 45 minutos, seguida de um banho para ensaboar o excesso de óleo. Ao massagear o óleo de gergelim no outono/inverno e o óleo de coco na primavera/verão em movimentos circulares ao longo das articulações e ossos, a pele se torna mais macia e o corpo se fortalece, ficando mais resistente a doenças.

Yoga Esta lista não estaria completa sem a inclusão do yoga. Na sociedade ocidental, o yoga evoluiu, expandiu e foi reinventado. Coisas como yoga bêbado, yoga com cabras (sim, cabras!), AcroYoga e SUP Yoga são exemplos de como a cultura ocidental deu seu toque à prática — para melhor ou para pior. O yoga e outras práticas meditativas se tornaram mais comuns. Ele se transformou e se desmembrou em diferentes tipos de práticas, a maioria com raízes que permanecem no propósito original de combinar respiração e movimento.

O que há no Ayurveda de tão atemporal?

Se você é um yogi de carteirinha, faz bochecho com óleo vegetal, pratica jejum intermitente ou bebe água morna com limão logo pela manhã, você é uma das muitas pessoas que aderem às antigas práticas do Ayurveda . Os valores ayurvédicos podem ser aplicados a todos os aspectos da vida — da saúde física ao bem-estar mental rituais de beleza e dieta. A definição literal de ayur é “vida” e veda é “conhecimento”; é o conhecimento da vida ou o conhecimento de como manter a saúde na vida cotidiana e, portanto, promover a longevidade. Conheça 6 práticas populares de bem-estar que têm origem no Ayurveda!Os primeiros ensinamentos doestão documentados nos vedas — escrituras indianas sobre vida e espiritualidade que remontam a mais de 5.000 anos. E eles descrevem o que a medicina moderna está apenas começando a entender: que o físico e o mental estão intrinsecamente conectados, e uma das maneiras mais eficazes de curar e transformar o corpo é através da mente . A seguir, listamos 6 práticas populares de bem-estar que se originam deste antigo, completo e complexo sistema medicinal.Uma resposta: a natureza. O Ayurveda está enraizado em nossa conexão com a natureza e sua influência sobre nós — isto é, como reagimos e nos adaptamos ao mundo natural. Simplesmente por estarmos mais em contato e atentos ao nosso próprio ambiente e habitat ao nosso redor, podemos usar essa prática para estabelecer uma sintonia com nosso próprio corpo, cultivando uma compreensão mais profunda do que precisamos para vivermos felizes, saudáveis e abundantes em vida.