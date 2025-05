As 10 leis da abundância: encontre a paz

Leis da abundância:

Abundância na criação Quando pensamos em algum desejo que queremos realizar ou quando imaginamos um sonho que já é realidade, o Universo esforça literalmente em todas as suas energias para que isso aconteça! Quando pensamos em algum desejo que queremos realizar ou quando imaginamos um sonho que já é realidade, o Universo esforça literalmente em todas as suas energias para que isso aconteça!

Abundância nas vibrações O pensar positivo não é mera teoria. Quando nos dedicamos a um pensamento positivo, seja relacionado a nós ou a outras pessoas, a nossa vida se enche de positividade. Positivo mais positivo é igual à permanência da O pensar positivo não é mera teoria. Quando nos dedicamos a um pensamento positivo, seja relacionado a nós ou a outras pessoas, a nossa vida se enche de positividade. Positivo mais positivo é igual à permanência da positividade

Abundância de resultados Tudo o que vivenciamos é resultado e efeito de alguma coisa. Todas as nossas ações foram possíveis graças a um acontecimento passado, bem como tudo o que fazemos agora terá alguma consequência no futuro. É necessária sempre a prudência!

Leis da Abundância - Harmonia A harmonia entre nós e o Universo é realizada pelos nossos desejos e sonhos. Quando queremos ser ricos e tratamos o próximo com respeito, do melhor jeito que conseguimos, com certeza o Universo será recompensador para conosco.

Leis da Abundância do “ser-fazer-ter” Para que nossa vida tenha ordem, precisamos antes de tudo saber ser. Depois que somos, devemos aprender a fazer e, em seguida, teremos, receberemos estes frutos. Por exemplo, devemos ser um interessado e conhecedor de poesia para, assim, escrever poesias e, logo, receber os proveitos dessa ação! Para que nossa vida tenha ordem, precisamos antes de tudo saber ser. Depois que somos, devemos aprender a fazer e, em seguida, teremos, receberemos estes frutos. Por exemplo, devemos ser um interessado e conhecedor de poesia para, assim, escrever poesias e, logo, receber os proveitos dessa ação!

Abundância de uma mesma ação Para tudo o que fazemos, deixamos nossa marca registrada. Por isso, sempre se questione sobre como você faz tal coisa. Se você tenta sempre diferenciar, você pode acabar perdendo um pouco mesmo de sua Para tudo o que fazemos, deixamos nossa marca registrada. Por isso, sempre se questione sobre como você faz tal coisa. Se você tenta sempre diferenciar, você pode acabar perdendo um pouco mesmo de sua personalidade

Leis da Abundância - Mínimo esforço Parece paradoxal, mas uma das grandes questões da vida é descobrir a maneira mais simples com menos gasto de energias para fazer alguma coisa. Quando nos desgastamos muito com uma determinada tarefa, começamos a perder o gosto pelas coisas. Parece paradoxal, mas uma das grandes questões da vida é descobrir a maneira mais simples com menos gasto de energias para fazer alguma coisa. Quando nos desgastamos muito com uma determinada tarefa, começamos a perder o gosto pelas coisas.

Leis da Abundância pelos meios e fins Para você ser feliz, não é apenas necessário pensar que você será ou já se imaginar feliz amanhã. É preciso refletir sobre o meio deste caminho, pois é passando por ele que você chegará ao alvo. Para você ser feliz, não é apenas necessário pensar que você será ou já se imaginar feliz amanhã. É preciso refletir sobre o meio deste caminho, pois é passando por ele que você chegará ao alvo.

Abundância de dons Às vezes não recebemos tudo o que damos, mas isso não importa, porque – se não recebemos – quer dizer que a sociedade nos viu. Um exemplo pode valer muito mais do que milhares de frutos e palavras! Mesmo que não receba nada em troca, não tenha medo de presentear a vida. Às vezes não recebemos tudo o que damos, mas isso não importa, porque – se não recebemos – quer dizer que a sociedade nos viu. Um exemplo pode valer muito mais do que milhares de frutos e palavras! Mesmo que não receba nada em troca, não tenha medo de presentear a vida.

Abundância pelo desapego Como também já dito na lei anterior, é necessário que nos afastemos de toda a inveja e soberba. Quando somos gratos pelas ações que fazemos e pela vida que temos, não ficamos preocupados em receber! Se desapegar dos resultados é o melhor remédio para ações poderosas. Como também já dito na lei anterior, é necessário que nos afastemos de toda a inveja e soberba. Quando somos gratos pelas ações que fazemos e pela vida que temos, não ficamos preocupados em receber! Se desapegar dos resultados é o melhor remédio para ações poderosas.

As leis daforam cunhadas com o passar do tempo mediante estudos, filosofias e crenças sobre o Universo. Começou-se a perceber que o Universo nos recompensava quando dirigíamos a ele alguma ação positiva. Desta maneira, uma benção ao menos duplicada voltava para nós. Assim foram elaboradas as 10 principais leis da abundância, que podemos seguir para que cresçamos em positividade e repleto de boas energias pelo Universo.