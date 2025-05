Quando fazer a Simpatia do Preto Velho para o amor?

Simpatia do Preto Velho para o amor

1 xícara de café preto forte e sem açúcar;

1 copo de cachaça com melado de cana-de-açúcar, ou vinho moscatel;

1 broa de milho fatiada em 7 pedaços;

3 margaridas brancas;

3 cigarros de palha;

3 velas pequenas de duas cores (de preferência branca e preta);

7 galhos pequenos de alecrim fresco;

1 prato de papelão.

Como fazer a simpatia do Preto Velho para o Amor

Quem são os Pretos Velhos?

Essa simpatia é conhecida por sua grande força espiritual, especialmente quando realizada no dia 13 de maio. Na Umbanda , essa data é sagrada para os Pretos Velhos, entidades de luz que representam a sabedoria ancestral dos antigos escravos. O dia 13 de maio marca a assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, e se tornou uma data de reverência e agradecimento a essas entidades tão amorosas.Embora possa ser realizada em qualquer dia, a simpatia é mais poderosa quando feita em 13 de maio. É um gesto de fé e conexão com os Pretos Velhos, que são conhecidos por trazer paz, sabedoria e ajuda espiritual a quem busca seu auxílio.Essa simpatia pode ser também realizada em outros dias, só é mais poderosa no dia 13 de maio. Para realizar, você vai precisar de:Em um jardim, uma praça ou parque (local com verde), leve todos os itens necessários e prepare-se espiritualmente. Coloque em cima do prato as 7 fatias de broa de milho. Entre as fatias, coloque os 7 galhos de alecrim . Coloque as flores e os cigarros espalhados no prato, de forma harmoniosa. Despeje o café ao redor do prato e, logo depois, despeje a cachaça (ou moscatel).Ao redor, finque as velas, eleve seus pensamentos a essa entidade e peça que os pretos velhos ajudem com o seu pedido de amor. Espere até que as velas se queimem por completo (cuidado para não provocar incêndios). Assim que acabar de queimar, agradeça aos pretos velhos e siga sem olhar para trás. Seu pedido será realizado em breve.Os pretos velhos são entidades da Umbanda representados por negros escravos que viviam nas senzalas. São homens sábios pacientes, humildes e cheios de conhecimento e amor para dar. Eles transmitem mensagens de fé e esperança aos seus filhos. São as entidades mais sábias de toda a Umbanda, sendo considerados grandes guias de luz, ajudam a amenizar dores daqueles que sofrem e trazer otimismo apesar das adversidades. São profundos conhecedores das ervas , por isso sabem como fazer magias divinas, mandingas e quebrar feitiços. São mestres dos elementos da natureza e sabem como utilizá-los em benzimentos, trabalhos espirituais e descarregos. São verdadeiros psicólogos, dando orientação aos médiuns e consulentes. Oferecem remédios e tratamentos caseiros para as perturbações do copo e da alma. Fumam cachimbo, benzem com um ramo de arruda e rezam o terço com sua água fluidificada.