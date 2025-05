Mensagens para o Dia das Mães: conheça a história e homenagens desta data

Mensagens para o Dia das Mães

“Já disse alguém certa vez em belo e inspirado verso que o coração das mamães é muito maior que o universo! Mãe acima de tudo, acima do céu te devemos pôr. O teu nome não tem rima nem limite o teu amor.” “Que ao dar a benção da vida, entregou a sua. Que ao lutar por seus filhos, esqueceu-se de si mesma. Que ao desejar o sucesso deles, abandonou seus anseios. Que ao vibrar com suas vitórias, esqueceu seu próprio mérito. Que ao receber injustiças, respondeu com seu amor. E que, ao relembrar o passado, só tem um pedido: Deus proteja meus filhos por toda vida. Obrigado Mãe por ser a benção divina presente em minha vida.” “A melhor maneira de descrever o amor de mãe é através da soma de tudo de bom que existe na vida com o melhor que podemos oferecer às pessoas que amamos. Ser mãe é viver em prol dos filhos e da família, é ser incondicional em seu amor, ser mãe é manifestar todos os dias uma partícula de Deus que guia e orienta os filhos na longa jornada da vida. Feliz dia das mães.” “Ser mãe é ser um anjo que se libra sobre um berço dormindo! É ser anseio, é ser temeridade, é ser receio, é ser a força que os males equilibra! Ser mãe é andar chorando num sorriso! Ser mãe é ter um mundo e não ter nada! Ser mãe é padecer num paraíso.”

História do Dia das Mães

é certamente uma das datas festivas mais importantes do calendário brasileiro, com imenso impacto na movimentação econômica do país — superando datas como o—, mas também um dos maiores momentos de comoção e homenagens. Pensando nisto, trouxemos algumaspara incorporar aos beijos e presentes que a data proporciona a todas essas grandes mulheres Para ajudar e recordar e a homenagear todas as que trouxeram vidas ao mundo ou mesmo àquelas de coração, que criaram e moldaram serem humanos espetaculares, trouxemos algumas pequenas mensagens para o, sendo elas de autores variados, para todas as mães.A data é comemorada oficialmente desde o ano de 1914, tendo sua escolha relacionada à história da americana Ann Marie Reeves Jarvis. Em maio de 1905, na cidade de Grafton, no estado da Virgínia Ocidental – EUA, Anna Jarvis perdeu sua mãe e, inspirada pelo sofrimento da perda decidiu por criar uma homenagem especial a todas as mães com o intuito de ensinar às crianças a importância da figura materna. Para isso, reuniu diversas colegas da igreja à qual era ligada, a Igreja Metodista de Grafton. O grupo formado por Anna fez com que essa celebração acontecesse no dia 10 de maio de 1908. A celebração teve uma grande repercussão por toda a região, o que acabou chamando a atenção de líderes como o próprio governador do estado de Virgínia Ocidental, William E. Glasscock, o qual declarou a data de 26 de abril de 1910 como o dia oficial de homenagem às mães. Com o tempo, a fama da celebração que antes era apenas estadual se alastrou por todo o país, fazendo com que o então presidente Woodrow Wilson, declarasse em 1914 — por sugestão da própria Anna —, que todo segundo domingo de maio seria celebrada essa homenagem a todas as mães; data que logo ganhou espaço no cenário mundial. No Brasil, a primeira celebração do dia das mães ocorreu na Associação Cristã de Moços de Porto Alegre em 12 de maio de 1918. A data só passou a seguir os moldes dos Estados Unidos da América em 1932, sob o governo de Getúlio Vargas e, desde então, vem ganhando notoriedade, abrangendo mães que optaram por adotar crianças, pais que atuaram como mães e até mesmo as que se consideram mães de cães e gatos. Feliz Dia das Mães!