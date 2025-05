Plutão Retrógrado em Aquário: o que curar? O que mudar?

O que significa Plutão retrógrado em Aquário?

Banho de libertação

No dia 4 de maio de 2025, Plutão inicia seu movimento retrógrado em Aquário , onde permanecerá até 13 de outubro de 2025. Se prepare, porque essa energia promete abalar (para melhor!) nossas estruturas internas, trazendo um chamado irresistível para a transformação pessoal e coletiva. E sim, é tão intenso quanto parece! Mas também é uma oportunidade incrível de realinhamento com quem realmente somos.Plutão é o planeta da transformação, do renascimento, da regeneração — ele não faz mudanças leves, ele vai fundo, toca onde precisa ser curado e traz à tona o que estava escondido. Quando Plutão está retrógrado, todo esse processo acontece de maneira interna: é como se o universo dissesse “Vamos conversar a portas fechadas sobre seus segredos, traumas , sonhos e planos revolucionários?”. Em Aquário, signo ligado ao coletivo, à inovação, à liberdade e à visão de futuro, Plutão retrógrado traz uma vibe de questionamento das normas, revoluções pessoais silenciosas e novas formas de se conectar com a comunidade — mas sempre partindo de dentro para fora.Escreva em um papel tudo que você sente que te prende (amigos, padrões, redes, crenças). Em segurante, queime esse papel enquanto agradece as lições recebidas. Finalize visualizando um campo de energia limpa se formando à sua volta.Encontre um lugar tranquilo e respire profundamente, se perguntando: “quem eu sou sem as máscaras sociais?”. Deixe as respostas virem sem julgamentos.Prepare um banho com alecrim , hortelã e sal grosso . Em seguida, tome esse banho mentalizando a libertação de padrões que não te pertencem mais. O Plutão retrógrado em Aquário de 2025 não vem para destruir, mas para reconstruir — com consciência, liberdade e autenticidade. É hora de se reinventar, deixar o medo de lado e abrir espaço para uma versão de você ainda mais livre e revolucionária. Confie: no fim desse trânsito, você não será mais o mesmo... e isso é uma coisa maravilhosa.