Orações da Umbanda para rezar em maio

Datas comemorativas da Umbanda em Maio

O Dia dos Pretos Velhos

Oração aos Pretos Velhos

“Amado(a) Preto(a) Velho(a), De joelhos peço a vossa presença ao meu lado direito e que através do meu lado sagrado, vós possais auxiliar-me e amparar-me neste momento de minha vida. Peço ao senhor(a) que me equilibre energeticamente e acalme meu coração, para que equilibrado eu possa direcionar meus pensamentos e escutar as vossas palavras através do meu eu interior. Os meus desejos e pensamentos já foram registrados nas telas vibratórias divinas e já estou sendo irradiado pelas esferas afins com meu estado de espírito ao qual me encontro nesse momento. Em sua imensa luz e sabedoria, interceda por mim, para que eu possa ser auxiliado pelas hierarquias de luz a qual estou ligado. Mostre-me meus erros para que consciente deles possa retificá-los. Ó meu amado Preto(a) Velho(a), seja a guia que me conduzirá a senda evolutiva do Divino Criador nesta terra de meu Deus, remova todos os buracos, pedras e obstáculos que tem me prejudicado. Nunca deixe faltar a sabedoria necessária para que eu possa tomar as decisões certas e assim remover as situações que me perturbam; Nunca deixe faltar saúde em meu corpo material, pois sem ela não consigo viver dignamente nesta terra; Nunca deixe faltar o alimento de todo dia; Nunca deixe faltar esperança em realizar os meus sonhos e projetos; Em sua morada espiritual, zele por mim nesta terra de meu Deus. Amém!”

Dia de Santa Sara Kali

Oração Cigana a Santa Sara Kali para prosperidade

Se você precisa de bênçãos para sua vida financeira, peça a Santa Sara, com muita fé: “Opcha, Opcha minha Santa Sara Kali, mãe de todos os clãs ciganos dessa terra ou do além-túmulo. Mãe de todos os ciganos e protetora das carruagens ciganas. Rezo invocando teu poder, minha poderosa Santa Sara Kali, para que abrande meu coração e tire as angústias que depositaram aos meus pés. Santa Sara me ajude! Abra meus caminhos para a fé no teu poder milagroso. Venceste o mal, todas as tempestades e caminhou nas estradas que Jesus Cristo andou. Mãe dos mistérios ciganos que dá força a todos os ciganos no dom da magia, me fortaleça agora, sendo eu cigano ou não-cigano. Bondosa Santa Sara, abranda os leões que rugem para me devorar. Santa Sara, afugenta as almas perversas para que não possam me enxergar. Ilumina minha tristeza para a felicidade chegar. Rainha, atravessaste as águas dos rios e do mar e não afundaste e eu invoco teu poder para que eu não afunde no oceano da vida. Santa Sara, sou pecador, triste, sofrido e amargurado. Traga-me força e coragem, como dás ao Povo Cigano teus protegidos. Mãe, Senhora e Rainha das festas ciganas. Nada se pode fazer em uma tenda cigana sem primeiro invocar teu nome, e eu invoco pelo meu pedido, Santa Sara Kali. Tocam os violinos, caem as moedas, dançam as ciganas de pés descalços em volta da fogueira, vem o cheiro forte dos perfumes ciganos, as palmas batendo, louvando o Povo de Santa Sara Kali. Que o Povo Cigano me traga riquezas, paz, amor e vitórias. Agora e sempre louvarei teu nome Santa Sara Kali e todo o Povo Cigano. Opcha, Opcha Santa Sara Kali! ”

Oração de Santa Sara Kali para o amor

Como uma santa que prega o amor e a liberdade, ela ajuda em questões amorosas, abrindo caminhos aos seus filhos e devotos: “Salve a Santa Rainha Cigana, Santa Sara Kali. Salve todas as forças da Natureza: o fogo, a água, o ar e a terra. Salve toda semente que brota no seio da terra, as flores e os frutos benditos. Salve o calor do sol e a luz mágica da lua. Em nome de todas essas energias poderosas, rogo com toda humildade para que Santa Sara Kali, ilumine os caminhos de (nome do amor) no trabalho, no amor e na saúde. Rogo a vós, Santa Sara, que leve a minha imagem, o meu amor, o meu nome e o meu coração ao coração de (nome do amor). Gloriosa Santa Sara, não permita que (nome do amor) se afaste de mim. Faça com que nosso amor floresça, que dê frutos, que brilhe como o sol e seja poderoso e encantador, como a mágica luz da lua. Que a magia do povo cigano, com toda a força do bem, afaste de nós dois toda a maldade e toda a inveja e nos ponha dentro do círculo dourado da paz, da harmonia e da felicidade de um amor eterno. Eu (seu nome), agradeço de coração a Santa Sara Kali e a todas as forças da natureza. Que assim seja. Amém.”

Dia da Orixá Obá

Oração a Obá

“Obà Siré! Senhora das águas tempestuosas, ajudai-me a vencer os obstáculos em minha vida profissional e financeira. Obà Siré! Com vosso Ofange, afasta meus inimigos e todos aqueles que desejam o mal para meus caminhos e daqueles que tanto amo. Obà Siré! Poderosa orixá que rege o amor, protege minha vida amorosa e traga sempre o entendimento ao meu relacionamento. Obà Siré! Poderosa guerreira, dai-me coragem e força para enfrentar os desafios diários e permanecer serena com todos os que cruzarem meus caminhos. Obà Siré!”

No mês de maio, ahomenageia os Pretos Velhos, a Orixá Obá e também a Santa Protetora dos povos ciganos, Santa Sara Kali. Veja abaixo o calendário e orações para louvá-los. Confira as Orações da Umbanda para rezar em Maio!– Dia dos Pretos Velhos– Dia de Santa Sara Kali e das Entidades Ciganas– Dia de ObáNa Umbanda, o dia dos Pretos Velhos é comemorado no dia 13 de maio, data em que foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, a lei que aboliu a escravatura no Brasil. Os pretos velhos são entidades da Umbanda que se apresentam como senhores africanos sábios que viveram na senzala como escravos. Eles são ternos, pacientes e humildes, transmitem mensagens de amor, fé e esperança aos seus filhos.Faça essa oração com muita fé aos sábios negros da Umbanda:A palavra Kali quer dizer “negra” em língua indiana antiga, o sânscrito. Existem diversas versões sobre a origem desta santa cigana. Algumas dizem que ela é como uma das 3 Marias que acompanharam Jesus (Madalena, Jacobina e Salomé), outras dizem que foi uma escrava que viveu junto de Jesus e outros discípulos cristãos e muitas outras histórias. O que é certo é que essa santa viveu uma vida nômade, cigana, poderosa e misteriosa. Ela possui o temperamento genioso das mulheres ciganas e ensina a todos que a melhor religião é o amor. É uma santa que abençoa a liberdade, o amor e a evolução através da sensibilidade.A Umbanda celebra no dia 30 de maio o Dia de Obá. Ela é a orixá das quedas d'água, das águas revoltas e da pororoca. É também quem rege a água parada, a lama, o lodo, o barro e quem controla as enchentes, trabalhando junto com Nanã. É uma orixá guerreira, pouco feminina e que pouco se manifesta, por isso há poucos estudos e informações sobre ela. Ela é sincretizada com Santa Joana D'arc. Apesar de representar as águas, ela é uma deusa do fogo, das paixões, do ciúme (sadio), dos sentimentos. Mas não pense que isso a enfraquece, isso a torna ainda mais forte guerreira, tão valente que nenhum homem ousa enfrentá-la.