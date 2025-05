Risoterapia: rir é mesmo o melhor remédio!

Risoterapia - O riso também pode ser trabalhado

Verdadeiro ou forçado, para o cérebro tanto faz

Libera endorfina, substância responsável pela sensação de bem-estar, conhecida também por ser um analgésico natural;

Libera serotonina, outra substância associada ao bem-estar, um antidepressivo natural que o nosso corpo produz;

Melhora o nosso sistema imunológico, afastando assim possíveis doenças;

Altera o estado de humor, tornando as pessoas mais confiantes;

Combate o estresse;

Alivia a dor, medos e estados de ansiedade;

Favorece o equilíbrio emocional;

Contribui para uma gestão eficaz da raiva;

Através da respiração profunda, eleva o nível de oxigênio;

Promove o aumento das células que combatem doenças;

Promove o aumento das proteínas presentes na saliva e que combatem infecções;

Facilita a adoção de uma postura positiva em tempos difíceis;

Contribui para transformar emoções negativas em positivas;

Através do convívio, facilita a criação de laços afetivos.

. A expressão é antiga e a ciência, através de diferentes estudos, tem vindo a confirmar a sabedoria popular. O riso é contagioso e o bom humor é um excelente aliado para os momentos em que a vida se revela mais desafiadora. As mais-valias do riso, enquanto terapia, são reais e a, ou yoga do riso, tem conquistado milhares de adeptos, um pouco por todo o mundo. Conheça os benefícios físicos, mentais e emocionais que o riso proporciona. A yoga do riso, oudeve o seu sucesso atual ao médico indiano Mandan Kataria que tornou a técnica conhecida, a partir de 1995. Apesar de existirem relatos e indícios da sua existência décadas antes, foi através dele que a terapia foi sistematizada, existindo hoje instituições que se dedicam à terapia do riso, responsáveis por transmitir as técnicas e certificar os terapeutas do riso.As sessões de risoterapia são feitas em grupo, através de exercícios da simulação do riso, associados a técnicas de respiração. Durante a dinâmica de grupo, através dos exercícios propostos pelo terapeuta, aos participantes começam com o riso trabalhado e intencional, mas rapidamente chegam ao riso espontâneo, verdadeiro e natural. Durante a terapia, percebe-se, facilmente, que não é preciso estar feliz para rir. No entanto, como sabemos, o riso, tal como o bom-humor, é contagioso e, no final das sessões, há quem acabe por encontrar motivos para sorrir mais vezes.É importante saber que o cérebro não distingue o riso trabalhado do riso verdadeiro. Desta forma, o nosso corpo libera as mesmas substâncias, estejamos nós ou não a “forçar” o riso. Uma gargalhada prolongada atua beneficamente na esfera física, mental e emocional dos indivíduos.O Instituto de Antropologia Social e Cultural da Universidade de Oxford realizou um estudo e concluiu que o riso é um analgésico natural para a dor. Durante a investigação, os pesquisadores mediram a capacidade dos voluntários de suportar a dor. Os que assistiram a vídeos de comédia, e deram boas gargalhadas, revelaram-se 10% mais resistentes à dor, comparativamente ao grupo que assistiu um documentário. Mas os benefícios não se resumem à endorfina que o nosso corpo liberta. A lista é longa. Confira os efeitos de uma boa risada:Agora que você já conhece os benefícios da yoga do riso, não perca tempo. Ria, ria mais, ria muito. As sessões de risoterapia são ótimas aliadas no processo terapêutico tradicional.