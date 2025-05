Calendário Astrológico Maio de 2025: um mês de profundas transformações

Calendário Astrológico Maio 2025

04/05 - Plutão fica retrógrado em Aquário

04/05 - Lua Crescente em Leão

10/05 - Mercúrio em Touro

12/05 - Lua Cheia em Escorpião

20/05 - Sol em Gêmeos

20/05 - Lua Minguante em Peixes

25/05 - Saturno entra em Áries

25/05 - Mercúrio em Gêmeos

27/05 - Super Lua Nova em Gêmeos

Menos esforços, mais resultados!

Calendário Astrológico Maio de 2025 - Temporada geminiana à vista

Pensamentos e ações alinhados para fechar o mês

será um mês de profundas transformações, já que o eixo Touro Escorpião , que mexe com nosso emocional, influencia tanto a vida íntima, quanto as resoluções de ordem material. A tendência é que a vida aconteça de forma mais rápida, dinâmica e decisiva, nos levando a um novo patamar em todas as áreas da vida. Sem mais delongas, vamos ao calendário astrológico de maio de 2025!Logo no início do mês, dia 10, Mercúrio ingressa em Touro, conjunto ao Sol, que já transita por lá desde o mês passado. Uma qualidade mais prática e concreta atinge nossos pensamentos e palavras. Este trânsito nos convida a desacelerar o ritmo mental e focar no que é, de fato, tangível. É um momento propício para planejar com calma, estabelecer metas realistas e comunicar ideias de forma mais estruturada e pragmática. Profissionalmente é bom lembrar que menos é mais e que, com a energia bem direcionada, o mínimo de esforço pode gerar o máximo de resultado. A, que acontece no dia 12, intensifica as emoções e nos convida a mergulhar nas profundezas de nosso ser. Este é um momento de revelações e insights poderosos, onde segredos podem vir à tona nos relacionamentos íntimos. Na relação que estabelecemos com nós mesmos, com nosso passado e com nossas metas e desejos, as transformações profundas são favorecidas. A energia escorpiônica desta lunação desafia os medos e sombras, promovendo uma verdadeira catarse emocional que, embora possa ser desafiadora, é extremamente necessária para nosso crescimento.O ponto de virada do mês ocorre no dia 20, quando o Sol ingressa em Gêmeos . Esta transição marca uma mudança total da energia, saindo da estabilidade taurina para entrar em um período mais dinâmico e versátil. A temporada geminiana nos convida a explorar nossa curiosidade, expandir horizontes intelectuais e nos aventurar em novas formas de aprendizado e comunicação. É hora de deixar a mente fluir livremente, socializar, estabelecer conexões e se abrir para diferentes hobbies , estudos e atividades que ampliem nossa visão de mundo. Coletivamente, talvez o aspecto astrológico mais impactante do mês seja a entrada de Saturno - que, vale lembrar, está retrógrado - em Áries, no dia 25. O planeta da estrutura, disciplina e responsabilidade, encontra-se agora no signo da iniciativa e não de uma forma muito organizada! Principalmente para quem é regido por Saturno - Capricórnio Aquário - ou tem aspectos importantes em Áries no mapa, a tendência é que atitudes impulsivas, desorientadas e até mesmo infantis atrapalhem os planos a longo prazo. Esse astral é um grande teste de maturidade, que nos desafia a encontrar um equilíbrio entre impulso e cautela, entre agir e planejar e nos ensina a usar de forma responsável nossa energia pessoal.Coincidindo com a entrada de, Mercúrio também muda de signo no dia 25, ingressando em Gêmeos , seu domicílio. Agora em casa, o planeta da comunicação, das trocas e da intelectualidade tende a deixar nossa mente mais ágil e adaptável, perfeita para absorver novas informações, com facilidade para estabelecer conexões criativas entre diferentes ideias. O mês se encerra com uma, que abre um novo ciclo lunar que enfatiza ainda mais os temas geminianos. A socialização está em alta! A energia da Lua Nova, combinada com Mercúrio em domicílio, cria um campo fértil para iniciar conversas importantes, apresentar ideias, fazer novos contatos, investir em projetos que envolvam estudos, escrita, networking e todo tipo de troca de informações.