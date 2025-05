Como fazer uma limpeza espiritual da casa com casca de laranja

Limpeza espiritual com casca de laranja

Você vai precisar de:

1 pires branco

1 rechaud de vela branca (aquelas velas pequeninhas de decoração, envolvidas por um metal e encontradas em qualquer loja de R$ 1,99)

Cascas de laranja secas ao sol

Como fazer:

Primeiro, você deve descascar a laranja e deixar as cascas ficarem bem sequinhas ao sol. Depois, você deve acalmar o seu coração, ficar em uma energia bem calma, fazendo algumas respirações profundas, ou meditando, recitando mantras ou uma oração da sua preferência.

Feche os olhos, concentre-se e imagine uma luz suave ao seu redor, com se você tivesse o sol dentro de si e visualize sua residência toda iluminada.

Deixe portas e janelas da sua casa bem abertas para que as energias densas possam sair da sua casa.

Comece na porta de entrada da sua casa, vá passando por todos os ambientes, caminhando primeiro no sentido horário (o mesmo do relógio), depois no anti-horário, também no centro do ambiente e especialmente nos cantos escuros. Alerta: sempre que for manusear o elemento fogo, é preciso ter muito cuidado e atenção. Apesar dele ter forças de cura, ele tem também forças de destruição e exige cautela em seu manuseio. Se você for muito sensível à fumaça e a incensos, não recomendamos que faça essa limpeza, pois pode causar irritação.

É possível que a casca de laranja tenha comportamentos diferentes em locais mais carregados (retorça, estale com força, pegue muito fogo, etc). Se isso acontecer, concentre mais tempo naquele local, e nunca se esqueça de manter a calma e sentir o sol dentro de si o tempo todo.

Depois que terminar de passar em todos os cômodos da sua casa, pode descartar a vela e as cascas de laranja utilizadas (e também as que sobrar, se for o caso) no lixo. Lave o pires, e pode voltar a utilizá-lo normalmente.

Limpeza espiritual com casca de laranja: por que utilizar a laranja?

Quando é indicado realizar essa limpeza espiritual?

Você muda de casa;

Você faz uma reforma em sua casa;

Você percebe que houve algum acontecimento que mudou a energia da casa: uma doença, discussão, tristeza, morte, etc;

Pelo menos 1 vez por ano, de preferência na primavera;

Em casas mais antigas, que acumularam maior volume de energia em sua história, é preciso realizar essa limpeza com maior frequência.

