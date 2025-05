Superlua em Touro: energia de enraizamento, prazer e novos começos

O que é a Superlua em Touro?

Estabilidade emocional e material

Conexão com os sentidos e o corpo

Relacionamento com o dinheiro e o prazer

Ritmos naturais e autocuidado

Como aproveitar as energias da Superlua em Touro

1. Revisar seus valores

2. Criar um ambiente acolhedor

3. Rever sua relação com o dinheiro

4. Nutrir o corpo com amor

Rituais simples para fazer durante a Superlua em Touro

Ritual da semente da intenção

Escreva sua intenção em um papel pequeno.

Dobre e enterre no vasinho junto com a semente.

Regue com amor e mantenha em um local iluminado.

Toda vez que cuidar da plantinha, reconecte-se com sua intenção.

Banho de autocuidado com essência de Vênus

Carta ao seu “eu do futuro”

A Superlua em Touro é convite para...

Reduzir a velocidade e ouvir o corpo

Criar estabilidade com prazer e não com rigidez

Manifestar sonhos reais, sustentáveis e cheios de alma

Planeta Terra chamando! No dia 27 de abril de 2025, às 16h32, acontece a, evento que inaugura um ciclo com os pés firmes no chão e o coração aberto para o que realmente importa. Como toda Lua Nova, é um convite ao recomeço — mas quando ela acontece em formato de Superlua e no signo de Touro , tudo ganha uma camada extra de potência, magnetismo e presença. A palavra de ordem?A Superlua acontece quando a Lua está no ponto mais próximo da Terra (perigeu), parecendo maior e mais brilhante no céu — mesmo sendo uma Lua Nova . Em Touro, signo de Terra regido por Vênus , essa lunação ativa temas como:É o momento ideal para desacelerar, voltar ao essencial e plantar sementes de intenções com raízes profundas e duradouras.Touro é um signo que não tem pressa — ele aprecia o tempo das coisas, o toque, a beleza e a segurança. Durante essa Superlua, você pode:Pergunte-se: o que realmente importa pra mim? O que eu venho nutrindo por hábito , e não por desejo? Essa é uma Lua que convida ao desapego do excesso e à valorização do que é simples, mas verdadeiro.Acenda uma vela, use aromas naturais, toque uma playlist suave e fique em paz com o silêncio. Touro adora conforto e sensorialidade — transforme seu espaço num refúgio.Essa lunação é perfeita para novos começos financeiros: abrir uma poupança, cortar gastos por impulso, iniciar uma relação mais consciente com o consumo.Dê atenção ao corpo, mas sem rigidez. Comida feita com calma, toque, banho demorado… tudo isso é autocuidado em linguagem taurina Se você quer potencializar a energia da Superlua, aqui vão 3 rituais fáceis que você pode fazer entre os dias 26 e 28 de abril:uma semente (ou grão), um potinho com terra, papel e caneta.camomila, pétalas de rosa e algumas gotas de óleo essencial de lavanda. Ferva a camomila, adicione as pétalas e a lavanda. Espere amornar e derrame do pescoço para baixo após seu banho normal. Visualize-se nutrido, seguro e amado.Escreva uma carta para si mesmo, como se já estivesse vivendo a realidade que deseja manifestar. Seja sensorial: descreva o que sente, vê, toca. Guarde essa carta em um lugar especial ou enterre junto à semente do ritual anterior.É o tipo de Lua que te lembra que o simples pode ser mágico. Que o presente é poderoso . Que o toque, o cheiro e o sabor das coisas importam. Que é possível crescer sem pressa — mas com propósito. Então respira fundo. Planta tua intenção. E deixa o tempo fazer florescer.