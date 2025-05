Mensagens dos Anjos para Maio de 2025: conselhos para o amor, dinheiro e saúde

"Sonhar é divino. Mas realizar é um ato de fé encarnada."

Asariel conduz você à doçura da entrega verdadeira. Em maio, é hora de amar com os pés no chão e o coração no céu. Se está em um romance, aposte no diálogo afetuoso e no cuidado mútuo. Se está só, uma alma especial pode surgir em meio à rotina, quando menos se espera. Deixe-se surpreender. Intuição em alta , mas cuidado com ilusões. Asariel orienta que você organize suas finanças e não confie apenas no "sentir". Projetos criativos têm potencial, mas precisam de estrutura. Sonhar é ótimo, mas sem ação, fica só no papel.Sensibilidade ampliada pode trazer oscilações emocionais. Práticas espirituais, contato com a água e um bom descanso serão essenciais. Asariel lembra: respeitar seus ritmos é se amar.Salmo 121:2 – "O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra."