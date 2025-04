Conheça 5 exercícios mentais para fortalecer sua aptidão emocional

“Assuma o controle das suas emoções mais consistentes e comece conscientemente e deliberadamente a remodelar a sua experiência diária de vida” Anthony Robbins

Afinal, o que é aptidão emocional?

5 exercícios mentais para fortalecer sua aptidão emocional

Cheque em que está se concentrando várias vezes ao dia A sua reação a qualquer estímulo é de certa forma, involuntária. Quando você pisa em um LEGO, fica com raiva enquanto sente a dor no pé. Quando assiste às notícias ruins no noticiário, fica ansioso. Tais pensamentos e emoções chegam a você antes que seu cérebro racional tenha sequer a chance de acompanhar. Ao menos duas ou três vezes ao dia, reserve um minuto para checar seu pensamento e descobrir em que está se concentrando. Observe este foco e veja quais emoções estão trazendo à tona. Você está estressado porque está focando em coisas negativas ou animado com oportunidades que podem surgir? A maior parte das pessoas não sabe, mas de forma inconsciente, a nossa mente se concentra em coisas negativas que estão acontecendo por conta do nosso instinto de sobrevivência. Quando estamos no piloto automático, esses sentimentos negativos sobrecarregam todo o resto. Porém, ao estar consciente de seus pensamentos e emoções, pode tomar a decisão de mudar o foco e interromper o padrão de estar no piloto automático. Ao checar várias vezes ao dia, você captura dados para entender porque se sente desse jeito e onde está seu foco ao longo do dia. A maior parte das pessoas não sabe, mas de forma inconsciente, a nossa mente se concentra em coisas negativas que estão acontecendo por conta do nosso instinto de sobrevivência. Quando estamos no piloto automático, esses sentimentos negativos sobrecarregam todo o resto. Porém, ao estar consciente de seus pensamentos e emoções, pode tomar a decisão de mudar o foco e interromper o padrão de estar no piloto automático. Ao checar várias vezes ao dia, você captura dados para entender porque se sente desse jeito e onde está seu foco ao longo do dia.

Reconheça as suas emoções e pensamentos Ao reconhecermos nossas emoções e pensamentos, tomamos consciência do gatilho que está causando alguma sensação. Nossa mente subconsciente está constantemente focada em pensamentos e emoções negativas, principalmente no começo do dia. Caso você não reconheça esses sentimentos, vai lutar uma batalha difícil o dia todo. Seu cérebro vai liberar o hormônio do estresse cortisol, pois ele se comporta como se estivesse lutando contra um inimigo e o corpo gasta energia batalhando sozinho. Estudos indicam que apenas reconhecer pensamentos negativos e perceber que é normal seu cérebro estar no modo reativo, lhe dá o poder de tomar a decisão consciente de mudar e se concentrar nas oportunidades, não no problema. Estar mais consciente deles, em vez de corrigi-los, é uma forma de trabalhar a aptidão emocional. Suas emoções não são algo que é necessário consertar. O gatilho que faz você se sentir assim é o que deve ser trabalhado, não a emoção em si. Estudos indicam que apenas reconhecer pensamentos negativos e perceber que é normal seu cérebro estar no modo reativo, lhe dá o poder de tomar a decisão consciente de mudar e se concentrar nas oportunidades, não no problema. Estar mais consciente deles, em vez de corrigi-los, é uma forma de trabalhar a aptidão emocional. Suas emoções não são algo que é necessário consertar. O gatilho que faz você se sentir assim é o que deve ser trabalhado, não a emoção em si.

Aptidão Emocional - Não julgue suas emoções como erradas As emoções são o feedback para sua percepção da sua realidade atual. Ao errarmos, acreditamos que a situação atual não deveria estar acontecendo conosco. Então, passamos a lutar contra a realidade e procurar alguém para culpar. Temos a ilusão de que não devemos nos sentir de uma certa forma ou que somos fracos ao reconhecer o que sentimos. Entender que você não é seus pensamentos, sentimentos e emoções, te torna aberto a receber o feedback e aprender com ele, em vez de reagir mal. Não julgar e buscar entender nossos próprios sentimentos, é uma forma de praticar a aptidão emocional. Entender que você não é seus pensamentos, sentimentos e emoções, te torna aberto a receber o feedback e aprender com ele, em vez de reagir mal. Não julgar e buscar entender nossos próprios sentimentos, é uma forma de praticar a aptidão emocional.

Aptidão Emocional - Sinta suas emoções de forma completa Constantemente, nos julgamos e não nos permitimos sentir emoções plenamente. A sensação de alívio, por exemplo, muitas vezes se mistura à tristeza. Nossas emoções podem vir acompanhadas por culpa ou vergonha, pois achamos que não deveríamos nos sentir daquela maneira. A culpa e a vergonha muitas vezes nos impedem de expandir nossa capacidade. Emoções surgem porque os gatilhos existem e você não pode simplesmente parar esse ciclo. Em vez disso, complete o circuito e sinta as emoções completamente. Quando nos damos permissão para sentir uma emoção, trazemos luz para a escuridão. O medo e a incerteza que consomem nossa energia começam a perder força. Clareamos a escuridão ao perceber que temos mais medo do escuro do que o que ele estava escondendo. Se permitir sentir de forma plena é uma maneira de aprimorar sua aptidão emocional. Quando nos damos permissão para sentir uma emoção, trazemos luz para a escuridão. O medo e a incerteza que consomem nossa energia começam a perder força. Clareamos a escuridão ao perceber que temos mais medo do escuro do que o que ele estava escondendo. Se permitir sentir de forma plena é uma maneira de aprimorar sua aptidão emocional.

Vença a batalha na sua mente antes que se torne realidade Muitos dos nossos medos são causados pelo que pensamos que pode acontecer. Na maior parte das vezes, o medo não é real e vive apenas em nossa mente. Os pensamentos do pior cenário são definidos no futuro e inspirados por alguma dor do passado. A sensação de estar em um passado inalterável e um futuro indeterminado tira nossa confiança. Esse desamparo amplifica as outras emoções. O segredo é que você pode vencer essas batalhas no mesmo lugar: na sua mente. Você deve lutar com os monstros onde eles moram, na sua própria mente. Quando você vence no seu próprio pensamento, percebe que se torna mais forte. Então, ao enfrentar a vida real, sabe o que fazer para se superar. Você deve lutar com os monstros onde eles moram, na sua própria mente. Quando você vence no seu próprio pensamento, percebe que se torna mais forte. Então, ao enfrentar a vida real, sabe o que fazer para se superar.

Em tempos difíceis, existem aqueles que ficam paralisados pelo medo e os que reagem para a ocasião. Algumas pessoas sabem que têm aptidão emocional não apenas para suportar, mas para prosperar em meio ao caos. Entendem que, o que fazem agora, vai determinar que tipo de vida terão daqui a dez anos. Mas, o que separa esses indivíduos da maioria? Não está ligado ao dinheiro, ou sucesso. Muitos que têm dinheiro, vivem com medo. Também existem aqueles que pensavam que seus negócios estavam resolvidos e são forçados a se reinventar. As pessoas que conseguem prosperar no caos são capazes de manter a calma sob pressão e se concentrar no que precisam fazer para superar um desafio. Elas têm capacidade de alterar sua percepção quando a realidade muda. Não tentam argumentar com a realidade se recusando a aceitar as mudanças. Possuem o que chamamos de aptidão emocional.A aptidão emocional não é a mesma coisa que inteligência emocional . Apesar de os dois estarem relacionados, a inteligência emocional é a capacidade em empatia, enquanto a aptidão emocional é a capacidade de pensar com clareza enquanto o chão desmorona debaixo de você. Todos nós conhecemos os benefícios do exercício físico, podemos pesquisar sobre os melhores tipos de atividade ou quais são os tapetes de ioga mais adequados, mas isso não nos impede de entrar na academia e fazer exercícios até suar. O mesmo se aplica à aptidão emocional. Você pode ler tudo a respeito de manter a calma sob pressão, mas, a única forma de realmente aumentar sua aptidão é fazer o trabalho interno necessário para se capacitar. Veja a seguir, cinco maneiras para aumentar sua aptidão emocional.Estamos vivendo um momento de oportunidade para nos destacar na multidão. Se estivermos dispostos a aumentar nossa aptidão emocional todos os dias, vamos superar e prosperar no caos. Mas, isso exige um compromisso diário. Devemos nos repetir todos os dias que “o melhor está por vir”. Se você acreditar, com cada célula do seu corpo, vai encontrar oportunidades e trará certeza para aqueles que vivem com medo. Sua missão é se fortalecer, aumentar sua capacidade e trazer esperança para os outros.