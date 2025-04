Oferenda para Ogum: para que serve e como fazer o paliteiro de Ogum

Ogum: o orixá da guerra e da conquista

Quem são os filhos de Ogum?

A oferenda: como fazer o paliteiro de Ogum?

1 cará (ou 1 inhame, caso não encontre o cará);

1 pacote de palitos de mariô (pode usar também palitos de churrasco ou, ainda, palitos de dente);

Mel de abelha e azeite de dendê para regar.

Cozinhe o cará ou inhame com casca até ficar bem macio;

Espere esfriar e, quando isso acontecer, tire a casca com bastante cuidado;

Utilize um alguidar para colocar o cará dentro;

Coloque os palitos espalhados em toda a superfície do cará;

Regue com o mel de abelha e azeite de dendê.

é uma das oferendas mais populares ao orixá , especialmente quando buscamos abrir caminhos e remover obstáculos. Esse ritual representa um pedido direto a Ogum — o orixá guerreiro da Umbanda — para que, com sua espada, coragem e força, vá à frente da nossa jornada, abrindo os caminhos e afastando todas as energias negativas. Ao oferecer o paliteiro, estamos pedindo permissão para avançar com mais proteção, clareza e firmeza. Ogum é um dos orixás mais reverenciados da Umbanda. Guerreiro incansável e símbolo de coragem, ele é associado à força, ao trabalho, à tecnologia e à superação de desafios. Dizem que, por onde passava, Ogum deixava prosperidade — não por acaso, ele também é visto como o orixá que abre caminhos para o progresso e a vitória. Foi Ogum quem ensinou a humanidade a trabalhar com o ferro e o aço, forjando armas, ferramentas e até mesmo a faca cerimonial usada em rituais. Por esse motivo, ele também recebe oferendas em nome de outros orixás , especialmente em rituais de sacrifício simbólico e agradecimento.Os filhos e filhas de Ogum carregam em si a energia de um guerreiro: são pessoas determinadas, resilientes e com um forte senso de missão. Estão sempre em movimento, perseguindo seus objetivos com foco e intensidade. São protetores natos, principalmente daqueles que não conseguem se defender sozinhos. Também valorizam a liberdade e, muitas vezes, têm uma personalidade inquieta, agitada e prática. Mas isso não significa que sejam briguentos ou agressivos. Pelo contrário: sua guerra é pela justiça, pelo bem-estar e pela superação de limites — os seus e os dos outros.Além de ser uma ótima oferenda, o paliteiro de Ogum é extremamente fácil de fazer. Aqui está o que você vai precisar:Vamos lá!Viu como é fácil? O paliteiro de Ogum tem um modo de preparo simples, rápido e com poucos ingredientes, facilitando muito o trabalho. Agora você vai precisar colocar o paliteiro em algum lugar para que o orixá Ogum receba a oferenda. Caso consiga deixar em casa, precisa ser em uma laje, por exemplo, durantecom uma vela azul ao lado da oferenda. Se não conseguir deixar em casa, coloque ao lado de uma linha de trem ou debaixo de uma árvore com uma copa com bastante folhas, sempre com o seu pedido em mente e pensamentos positivos . Acenda uma vela azul oferecendo o paliteiro de Ogum para o orixá e estará pronto. Agora Ogum ajudará a abrir os caminhos da sua vida e poderá ajudar você nos seus pedidos.