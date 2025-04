Banho de anil: limpeza energética para você e sua casa

Banho de anil para ambientes

Pessoas com alergias, gestantes e idosos devem evitar o contato com anil ou consultar um médico antes de utilizá-lo.

Evite fazer o ritual em dias de muita agitação emocional. Escolha um momento calmo.

Proteja seu chakra do umbigo (plexo solar): três dias antes do ritual, tampe o umbigo com esparadrapo. Segundo tradições espirituais, esse é um centro por onde entidades de baixa vibração podem acessar sua energia.

três dias antes do ritual, tampe o umbigo com esparadrapo. Segundo tradições espirituais, esse é um centro por onde entidades de baixa vibração podem acessar sua energia. Faça uma faxina física: antes da limpeza energética, limpe a casa fisicamente. Doe, recicle ou descarte objetos sem utilidade.

antes da limpeza energética, limpe a casa fisicamente. Doe, recicle ou descarte objetos sem utilidade. Prepare a mistura: em um balde, misture 2 litros de água com 1 colher de sopa de anil (diluído).

em um balde, misture 2 litros de água com 1 colher de sopa de anil (diluído). Limpeza energética: molhe um pano novo nessa mistura e passe em pisos, portas, janelas e batentes.

molhe um pano novo nessa mistura e passe em pisos, portas, janelas e batentes. Finalize com oração e intenção: após a limpeza, acenda uma vela roxa, queima um incenso de sua preferência e leia um Salmo por dia durante 30 dias (ou faça uma prece de proteção). Mentalize a casa limpa e protegida por cerca de 20 minutos.

Para pessoas

1 litro de água mineral

1 colher de sopa de anil

2 colheres de sopa de açúcar

21 gotas de essência de anis

Misture todos os ingredientes em um jarro ou balde. Tome seu banho normalmente. Ao final, despeje a mistura do pescoço para baixo, com calma e atenção. Visualize tudo de negativo indo embora com a água. Não enxágue. Apenas seque-se suavemente e, se possível, vista roupas claras.

é um dos rituais de limpeza mais conhecidos quando o assunto é neutralizar energias negativas e renovar a vibração espiritual. Com seu tom azul intenso, o anil é utilizado tanto em pessoas quanto em ambientes, funcionando como um poderoso aliado na remoção de influências espirituais densas e na proteção energética . A seguir, você aprende como aplicar corretamente o banho de anil na sua casa e também em si mesmo.Ambientes acumulam energia. Quando a carga está pesada — seja por conflitos, estresse ou visitas indesejadas — o local fica opressivo, cansativo, e isso pode afetar o bem-estar de todos. O anil ajuda a neutralizar essas vibrações, promovendo limpeza energética e leveza. Mas antes de tudo, algumas precauções:Desfaça a proteção do umbigo e tome um banho relaxante.O banho de anil também pode ser usado no corpo, especialmente para renovar as energias e afastar influências negativas nos relacionamentos. Ele ajuda a limpar a aura , dissolver energias pesadas e abrir espaço para conexões mais saudáveis e verdadeiras.??Esse banho é forte. Use apenas uma vez a cada 90 dias, ou quando sentir real necessidade.