Dia 23 de Abril – Dia de São Jorge Guerreiro e de Ogum

Sincretismo religioso entre guerreiros: São Jorge e Ogum

As semelhanças entre São Jorge e Ogum são muitas

Por que 23 de abril?

Oração para São Jorge

“Chagas abertas, sagrado coração todo amor e bondade, o sangue do meu senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame, hoje e sempre. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem, e nem em pensamento eles possam ter para me fazerem o mal, armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças quebrarão sem meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrarem. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça, a Virgem Maria de Nazaré me cubra com seu sagrado e divino manto, me protegendo em todas as minhas dores e aflições e Deus com a sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos, e o glorioso São Jorge em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, em nome da Falange do Divino Espírito Santo. estenda-me o seu escudo e as suas armas poderosas defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais, e de todas as suas más influencias, e que debaixo das patas de seu fiel Ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a Vós sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa a prejudicar. Assim seja com o poder de Deus de Jesus Cristo e da Falange do Divino Espirito Santo, Amém. Em louvor ao São Jorge.”

Oração para o Dia de Ogum

“Ogum, meu Pai - Vencedor de demanda, Poderoso guardião das Leis, Chamá-lo de Pai é honra, esperança, é vida. Vós sois meu aliado no combate às minhas inferioridades. Mensageiro de Oxalá - Filho de Olorun. Senhor, Vós sois o domador dos sentimentos espúrios, depurai com Vossa espada e lança, Minha consciente e inconsciente baixeza de caráter. Ogum, irmão, amigo e companheiro, Continuai em Vossa ronda e na perseguição aos defeitos que nos assaltam a cada instante. Ogum, glorioso Orixá, reinai com Vossa falange de milhões de guerreiros vermelhos e mostrai por piedade o bom caminho para o nosso coração, consciência e espírito. Despedaçai, Ogum, os monstros que habitam nosso ser, Expulsai-os da cidadela inferior. Ogum, Senhor da noite e do dia e de mãe de todas as horas boas e más, livrai-nos da tentação e apontai o caminho do nosso Eu. Vencedor contigo, descasaremos na paz e na Glória de Olorun. Ogumhiê Ogum Glória a Olorum!”

No dia 23 de abril celebra-se oe também o dia do Orixá Ogum . Mas isso não é apenas uma coincidência – você sabe o porquê? Explicamos no artigo e mostramos orações para os guerreiros do dia.O culto a São Jorge tem raízes históricas no Brasil. Sempre foi um santo com muitos devotos, primeiramente pelas raízes da colonização portuguesa e também pela influência de religiões de matriz africana. São Jorge é o santo padroeiro de Portugal, juntamente com Nossa Senhora da Conceição . Por isso, o culto a esse santo já era forte desde a introdução do catolicismo no Brasil Colônia. A devoção a ele se fortaleceu quando os escravos vindos da África, por terem sido proibidos de adorar os seus orixás, realizaram o sincretismo religioso de orixás a santos da Igreja Católica. Como São Jorge é o Santo Guerreiro, ele foi naturalmente associado a Ogum, o orixá da Guerra. Aos escravos, acender uma vela a São Jorge era o mesmo que acender uma vela a Ogum.Guerreiros e justiceiros, o santo e o orixá compartilham temperamentos e forças semelhantes. São Jorge é o protetor dos soldados, dos militares, dos ferreiros e daqueles que lutam por justiça. É o homem forte do Exército de Deus, que com seu cavalo enfrentou um dragão e enfrentaria as bestas do inferno para defender o Reino dos Céus. Ogum é o orixá da Guerra, quem vai à frente dos demais orixás em uma batalha, o destemido e desbravador. Nas lendas, Ogum foi quem ensinou os homens a trabalhar o ferro e o fogo – dividindo o trabalho do ferro com São Jorge. É um orixá representado com uma espada (mais uma semelhança), que a utilizava para socorrer rapidamente quem o invoca. Ambos são solicitados para quebrar demandas e para abrir caminhos, afastando inimigos e injustiças de seus fiéis.Apesar de não haver dados e documentos históricos que comprovem a vida de São Jorge, a sua história aponta que dia 23 de abril de 303 foi a data da sua morte. Ele foi um cavaleiro da Capadócia que salvou uma mulher de um terrível dragão, o que levou à conversão e batismo de milhares de pessoas. Por defender a sua fé, São Jorge foi torturado e posteriormente decapitado por soldados romanos por ordem do Imperador Diocleciano – que mandava matar qualquer soldado que se declarava cristão. Por isso, o dia de São Jorge celebra-se nesta data.