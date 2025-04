Banho de Santo Expedito para se conectar com seu santo protetor

Como ser atendido por Santo Expedito?

O que é o Banho de Santo Expedito?

Como o Banho de Santo Expedito atua?

Como fazer o banho?

O banho deve ser realizado preferencialmente na quinta-feira à noite.

Enquanto prepara o banho acalme o seu coração e a sua mente fazendo respirações profundas e elevando o seu pensamento aos céus.

Um punhado sal grosso;

Alguns ramos de Capim Limão;

Algumas folhas de Manjericão;

Um punhado de Espinheira Santa. Adicione os seguintes ingredientes a 5 litros d'água morna ou quente (em temperatura agradável ao toque):

Tome o seu banho de higiene normal, sentindo toda a sujeira física indo para o ralo.

Depois, você deve despejar essa água com o poder de Santo Expedito sobre o seu corpo, do pescoço para baixo, não na cabeça. Por ser uma grande quantidade de água, provavelmente você terá que dividir em dois recipientes, mas não há problemas, o importante é sentir que as ervas estão atuando em sua defesa e proteção e conectando você ao santo das causas urgentes.

Não enxágue e, de preferência, deixe o seu corpo secar naturalmente. Caso não seja possível, seque-se suavemente com uma toalha limpa.

Vista roupas leves e de cores claras, de preferência brancas.

Para finalizar o ritual do banho, faça uma oração a Santo Expedito. Você pode fazer a oração a ele que mais gostar, vamos colocar uma abaixo como sugestão.

Oração Poderosa a Santo Expedito

“Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei- me nesta Hora de Aflição e Desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um Santo Guerreiro. Vós que sois o Santo dos Aflitos. Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei ao meu pedido (pedir a graça desejada). Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Protegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que tem fé. Santo Expedito, rogai por nós. Amém.”

é o santo das causas justas, urgentes e impossíveis. Por isso, reúne inúmeros devotos que pedem o seu auxílio em desespero todos os dias. O poder deé para todos, mas como as causas que chegam até ele são urgentes, ele precisa atender a quem tem maior necessidade e maior fé em sua atuação junto de Deus. Nesse artigo vamos mostrar como se conectar a esse Santo com o auxílio doTudo é baseado no poder da fé . Se você tem o hábito de orar já deve ter sentido o poder das suas palavras e a sensação de estar sendo ouvido. Infelizmente, não é sempre que temos essa sensação, pois tudo depende muito da nossa conexão com o Divino e com a justiça e urgência do nosso pedido. Se a sua causa é realmente urgente e justa, você pode fazer o uso de outras ferramentas para favorecer a chegada do seu pedido até o Santo. Conheça o poder do Banho de Santo Expedito e sinta a conexão com essa divindade.é a união do poder mineral do sal grosso com as ervas específicas desse Santo dentro das religiões de matriz africanas. Santo Expedito é sincretizado com o orixá Logunedé e por isso as ervas presentes no Banho desse Santo são aquelas ofertadas ao Orixá, como Capim Limão, Espinheira Santa, e Manjericão O banho de Santo Expedito favorece a conexão com o Divino. Ele deve ser realizado como ritual sagrado, em que se coloca toda a sua fé e intenção para entrar em contato com o santo e fazer o seu pedido. O banho nos coloca na vibração correta para sentir aquela sensação de estar sendo ouvido pelo plano espiritual, favorece a nossa espiritualidade e fortalece a nossa fé. Tudo isso, é claro, junto com o poder da oração.Veja o passo a passo:Reze com muita fé:Após essa oração, reze 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e faça o sinal da cruz.