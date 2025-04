Horóscopo do Dia para Leão

Seja justa com seus parceiros e não se mostre tão despreocupada com quem tem afeto por você. Iludir não é uma atitude boa. Trair é muito pior.

Você será capaz de superar os contratempos no seu trabalho. Apenas tente não esquentar demais a cabeça com isso. Não seja orgulhosa hoje.

Bem Estar

Hoje haverá uma grande chance de ficar inquieta e ansiosa com assuntos do futuro. Mas, muito cuidado, pois isso pode afetar o seu contato com o paceiro de uma forma bastante negativa e triste.