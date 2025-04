Seis simpatias para fazer na Páscoa e encher a sua casa de Luz

“Faça desta Páscoa, a tua Páscoa. Faça desta ressurreição, tua ressurreição. Nunca se entregue, pois é somente a cada adversidade que poderemos vislumbrar uma nova oportunidade” Ivan Teorilang

“Algumas coisas são explicadas pela ciência, outras pela fé. A Páscoa ou Pessach é mais do que uma data, é mais do que ciência, é mais que fé, Páscoa é amor” Albert Einstein

Transformação interna

Simpatias para fazer na Páscoa: entre nessa incrível vibração

Simpatias para fazer na Páscoa para atrair prosperidade Essa simpatia de Páscoa deve ser feita no “Sete moedas te darei, meu Deus, para que a igreja possa, em teu nome, ajudar os irmãos necessitados, dar de comer aos pobres com fome, ajudar a combater a solidão nos hospitais, nas prisões, nos lares e outras casas que fazem obras ao serviço do bem e da moralidade, servindo teu nome com alegria. Estas sete moedas são sete sementes do bem. No próximo domingo, irei oferecer-te estas moedas como um investimento na tua riqueza, amor e bondade. Que minha generosidade se multiplique, e, se eu for merecedora, que por tuas mãos e eu receba, juntamente com o teu amor, ajuda e sustento”. Após isso, ainda no domingo, vá à missa e ofereça em doação as outras 7 moedas, mentalizando a caridade e o amor incondicional de Jesus. Ao longo da semana, troque a vela branca do pires e, quando fizer isso, reze novamente 1 pai nosso para cada vela que acender. Passada 1 semana retorne à igreja, assista a uma missa novamente e leve com você as 7 moedas que estavam no pires em sua casa. Essa simpatia de Páscoa deve ser feita no domingo . Você vai precisar de 14 moedas douradas atuais, sal grosso , 1 pires branco e 7 velas brancas. Ainda pela manhã, separe um momento para respirar fundo e acalmar sua mente. Passe o sal grosso nas moedas para retirar todas as impurezas espirituais e energias negativas e deixá-las energizadas. Reze um pai nosso, para iniciar a conexão com o mundo espiritual e aumentar sua vibração e a do ambiente. Acenda a vela branca num pires e, em volta dela, espalhe as 7 moedas. Feito isso, ofereça à espiritualidade a seguinte oração:Após isso, ainda no domingo, vá à missa e ofereça em doação as outras 7 moedas, mentalizando a caridade e o amor incondicional de Jesus. Ao longo da semana, troque a vela branca do pires e, quando fizer isso, reze novamente 1 pai nosso para cada vela que acender. Passada 1 semana retorne à igreja, assista a uma missa novamente e leve com você as 7 moedas que estavam no pires em sua casa.

Simpatia para ter sorte e conservar o amor Essa simpatia deve ser realizada no sábado de aleluia e você vai precisar de uma 7 de rosas-brancas. No sábado, compre as 7 rosas e monte um lindo buquê para enfeitar a sua casa. Não coloque água, pois a ideia é esperar que as rosas sequem. Durante esse período, todos os dias ofereça para a “Que minha atitude durante este dia seja delicada e pura como as pétalas destas rosas. Que eu transmita a todos que cruzarem meu caminho a paz e a tranquilidade das rosas, que jazem repousando neste vaso, e que toda energia negativa seja transmutada. Que o amor que procuro seja primeiro reconhecido em mim, e que eu seja fonte de alegria para os que me rodeiam. Na proteção do Anjo da Guarda, dos elementos da natureza, do amor incondicional de Jesus, que assim seja. Amém.” Assim que as rosas secarem, também em um sábado, embrulhe as rosas secas e deposite-as na porta de uma Essa simpatia deve ser realizada no sábado de aleluia e você vai precisar de uma 7 de rosas-brancas. No sábado, compre as 7 rosas e monte um lindo buquê para enfeitar a sua casa. Não coloque água, pois a ideia é esperar que as rosas sequem. Durante esse período, todos os dias ofereça para a espiritualidade 1 pai nosso e, na sequência, a seguinte oração:Assim que as rosas secarem, também em um sábado, embrulhe as rosas secas e deposite-as na porta de uma igreja , de preferência uma que realize casamentos ou que seja a que você deseja se casar. Faça isso ainda pela manhã, para que os raios de sol energizem as rosas, transmutando a má sorte no amor e todas as energias negativas. Quando deixar as rosas na porta da igreja, reze também um pai nosso e, ao final, repita “por ordem e permissão divina, que o amor esteja presente em todos os aspectos da minha vida”.

Simpatias para fazer na Páscoa para resolver problemas de saúde Essa simpatia deve ser realizada na sexta-feira santa e você vai precisar de 1 bacalhau. Deixe o bacalhau de molho antes e, na sexta-feira, pegue um pouco da água que foi usada para dessalgar o bacalhau e coloque em uma bacia ou recipiente semelhante. Em um papel branco, escreva a cura que deseja receber e, no verso, escreva 1 pai nosso. Coloque o papel na bacia com a água salgada e deixe até o domingo de Páscoa. Nesse período, uma vez por dia reze um pai nosso próximo da bacia, para potencializar as energias. Ainda na noite de domingo, despeje a água com o papel onde preferir e pronto. Seus pedidos foram enviados com a força da ressurreição de Cristo. Essa simpatia deve ser realizada na sexta-feira santa e você vai precisar de 1 bacalhau. Deixe o bacalhau de molho antes e, na sexta-feira, pegue um pouco da água que foi usada para dessalgar o bacalhau e coloque em uma bacia ou recipiente semelhante. Em um papel branco, escreva a cura que deseja receber e, no verso, escreva 1 pai nosso. Coloque o papel na bacia com a água salgada e deixe até o domingo de Páscoa. Nesse período, uma vez por dia reze um pai nosso próximo da bacia, para potencializar as energias. Ainda na noite de domingo, despeje a água com o papel onde preferir e pronto. Seus pedidos foram enviados com a força da ressurreição de Cristo.

Simpatia para o perdão e a ressurreição Para esta simpatia, você só vai precisar de alguns ovos. A quantidade vai depender de quantas pessoas você deseja atingir com seu amor e “Hoje, dia da Páscoa, renascimento de nosso senhor Jesus Cristo, eu desejo com todas as forças da minha alma que o perdão e a união se estabeleça entre nós. Desejo ver somente as qualidades de fulano, e desejo ressuscitar tudo que há de positivo nesta pessoa. Eu dou a ela meu perdão e também peço, de coração, perdão a ela por qualquer mal que eu possa ter causado. Muito obrigada por tudo, agradeço por todos os ensinamentos e crescimento que fulano trouxe para minha vida. Que o passado não mais tenha força em nossas vidas, e tudo que for de negativo seja transmutado no amor de Cristo e que o perdão, e o amor e a harmonia ressuscite entre nós. Que assim seja! Amém”. Para esta simpatia, você só vai precisar de alguns ovos. A quantidade vai depender de quantas pessoas você deseja atingir com seu amor e perdão , quantas pessoas você deseja colocar em seu coração. No domingo de Páscoa, selecione um momento do seu dia para essa simpatia. Reze um pai nosso, e, na sequência, pegue o primeiro e mentalize a pessoa que você deseja perdoar ou receber o perdão. Ofereça a seguinte oração enquanto quebra o ovo em algum jardim, vaso de plantas ou qualquer local com natureza e terra: “O maior feito de Jesus não foi ressuscitar os mortos, mas é a capacidade de ressuscitar os vivos” Padre Fábio de Melo

Simpatia para realizar pedidos Essa simpatia deve ser feita na “Nesta data sagrada, pela Santa Cruz, pelo amor do Cristo, pela natureza, pela força dos mestres espirituais, eu desejo… Pela ordem e permissão divina, está feito. Assim é. Gratidão”. Deixe o prato descansando até o sábado e, então, descarte o ovo e o capim em algum lugar com natureza, se possível, aos pés de uma bela árvore. Quando fizer isso, reze novamente um pai nosso e mentalize as forças da natureza consumindo sua oferta. Essa simpatia deve ser feita na sexta-feira santa e você vai precisar de: 1 ovo cozido sem casca, 1 prato branco, 1 punhado de capim ou mato caseiro bem verde e 1 faca. Na sexta-feira santa, cozinhe o ovo e corte o ovo em 4 partes, em formato de cruz. Com o capim, faça com ele uma cruz no prato e, em cada uma das pontas, coloque um pedaço do ovo. Então, reze um pai nosso para se conectar com o universo espiritual e, a seguir, ofereça a seguinte oração:Deixe o prato descansando até o sábado e, então, descarte o ovo e o capim em algum lugar com natureza, se possível, aos pés de uma bela árvore. Quando fizer isso, reze novamente um pai nosso e mentalize as forças da natureza consumindo sua oferta.

Simpatias para fazer na Páscoa - Simpatia para proteção Essa simpatia deve ser realizada no domingo de Páscoa. Ao acordar, reze um pai nosso e ofereça a seguinte oração para a Essa simpatia deve ser realizada no domingo de Páscoa. Ao acordar, reze um pai nosso e ofereça a seguinte oração para a espiritualidade : “Deus, criador de todas as coisas, peço, neste domingo de Páscoa, que sua misericórdia seja derramada sobre todos os membros de minha família e também sobre mim. Que a força da ressurreição de Cristo e o sangue por ele derramado não sejam em vão e que minha profunda fé se una ao amor de Cristo e minha família esteja sempre segura e protegida. Que o poder dos laços de amor de Cristo invadam a minha casa, trazendo harmonia e fazendo dela um porto seguro para meus familiares. Creio em Deus, creio em Jesus Cristo e neles me protejo através do manto protetor que minha fé cria e que eles derramam sobre minha casa e sobre aqueles que amam. Que a união da fé em Jesus assegure o bem de todos que amo. Amém. Que assim seja”. “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá” Jesus Cristo

chegou! Um dos momentos mais mágicos do ano. É hora de esconder os ovos da criançada, se conectar com Cristo e também comer muito chocolate ! A Páscoa é mesmo um evento delicioso, cheio de guloseimas e amor em família. Magia, fé e forças espirituais influenciam essa data; há uma poderosa energia mística envolvendo a sexta-feira santa , o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa. Por isso preparamos aqui seis simpatias para fazer na Páscoa e encher a sua casa de Luz.É um grande momento para reflexão e realização de desejos, ótimo para pedir proteção e prosperidade para todos aqueles que amamos e para conexão mais plena com os mensageiros de Deus. É o momento de se conectar ao mundo espiritual e, para isso, nada melhor do que algumas simpatias que nos ajudam a turbinar as energias e elevar aos céus nossas aspirações.Vamos fazer algumas simpatias ? Separamos seis para você fazer e encher sua Páscoa de boas energias!É sempre bom lembrar que, mesmo usando o poder das simpatias e das orações , devemos fazer a nossa parte e criar os mecanismo e meios para que nossos desejos se realizem. Sem um coração de luz e amor, qualquer simpatia ou ritual fica sem forças, pois, a verdadeira transformação está dentro de nós. Podemos e devemos usar as ferramentas mágicas que as simpatias proporcionam, especialmente na Páscoa, um momento tão espiritual e cheio de significado. Mas, devemos estar abertos as verdadeiras transformações do espírito, que é o aprendizado espiritual que cada situação nos oferece, especialmente as dificuldades. Seja o que for que se deseje, é essencial que mudemos em nós os padrões mentais e comportamentos viciosos que impedem nossa evolução , caso contrário, os aspectos de nossa vida que desejamos curar ficam se repetindo e atravancando nosso progresso.Sorria, seja gentil, traga a compaixão para o seu coração, especialmente em relação àqueles que, sob o olhar dos olhos terrenos, não a mereçam. Se deseja a prosperidade , trabalhe com amor e seja grato pelo que já possui. Se deseja perdão, perdoe, por mais difícil que possa parecer. Quando oferecemos o perdão a alguém, quem recebe esse benefício somos nós mesmos, pois, conseguimos nos libertar das amarras negativas da mágoa e do ressentimento. E nenhum momento é mais propício ao perdão do que a Páscoa. Jesus, ainda na cruz, pediu ao pai perdão para seus algozes, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Siga esse exemplo! Quando agimos com o coração, a vida se abre para nós e nos enche de bençãos.Separamos seis simpatias incríveis para fazer na Páscoa. Não perca essa oportunidade e os portais energéticos que se abrem nesta data!