Banho Mágico para melhorar o seu astral

1 litro de água limpa (pode ser mineral, filtrada, água da chuva ou de cachoeira);

As pétalas de 2 rosas vermelhas;

6 gotas de vodka;

6 gotas de essência de canela;

6 gotas de essência de verbena;

6 gotas de óleo essencial de flor de laranjeira.

Como preparar

Sabe aqueles dias em que nada parece fazer sentido, o ânimo desaparece e a energia parece pesada o tempo todo? Todo mundo passa por altos e baixos — faz parte da vida. Esses momentos até nos ajudam a valorizar as fases boas. Mas se o baixo astral começa a virar rotina, é hora de ligar o sinal de alerta. Acumular energia negativa pode abrir espaço para tristeza profunda, desânimo constante e até sintomas de depressão . A boa notícia? Dá pra virar esse jogo! Neste artigo, você vai aprender umpara renovar suas vibrações, afastar o que te suga e atrair mais leveza, clareza e alegria pro seu dia a dia.Para afastar o baixo astral e as energias negativas, vamos utilizar todo o poder da água, das flores, folhas, dos óleos essenciais , da luz da lua e também do álcool. Sim, pode parecer pouco convencional, mas o álcool potencializa o poder dos banhos mágicos e ajuda a preservar as suas propriedades. Unindo todas essas forças, você vai conseguir afastar o baixo astral e atrair boas energias para o seu dia.Em uma noite de lua cheia , coloque as pétalas das duas rosas vermelhas dentro de um recipiente de vidro com 1 litro de água limpa. Tampe bem esse recipiente e coloque sobre a luz da lua cheia durante a noite toda. Na manhã seguinte, coloque o recipiente dentro da geladeira e deixe lá por 7 dias. Então, coe as pétalas e acrescente à mistura as dosagens de 6 gotas de cada um dos óleos essenciais e da vodka. Feche o frasco, agite bem e está pronto. O seu banho mágico contra o baixo astral deve ser utilizado como um perfume. Depois do seu banho normal, passe essa água pelo seu corpo e deixe secar naturalmente. Pode ficar tranquilo que o cheio é bem agradável. Fica com o cheiro das essências, e não da vodka. Não há qualquer contra indicação no uso desse banho mágico, você pode usar diariamente depois do seu banho. Mas se você perceber que ele está perdendo o cheiro, ele também estará perdendo o poder de suas propriedades e será preciso fazer outro. Para que a duração se prolongue, o ideal é que fique armazenado em recipiente de vidro, bem fechado e ao abrigo do sol. Recomenda-se também que você não utilize uma vodka de baixa qualidade, pois elas não preservam de forma eficiente as propriedades da essência.