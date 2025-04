Fim de Vênus Retrógrado e Lua Cheia em Libra: prepare-se para viver o amor!

Quando termina Vênus retrógrado?

Se você sentiu os últimos meses como um episódio intenso de tramas e reviravoltas, respira fundo: vem aí uma virada de energia digna de final de dorama. No dia 12 de abril de 2025, dois eventos astrológicos importantíssimos acontecem no mesmo dia: oem Peixes e a Lua Cheia em Libra, às 21h21 (horário de Brasília). E se Mercúrio Retrógrado também andou bagunçando sua comunicação, saiba que ele já retomou o movimento direto no dia 7 de abril, o que significa: acabou a temporada dos planetas que andam pra trás! Aleluia, astros!A pergunta que não quer calar: quando termina Vênus retrógrado?12 de abril de 2025. Vênus encerra seu movimento retrógrado em Peixes, signo da sensibilidade, da fantasia e do amor transcendente. É o momento em que os assuntos venusianos — relacionamentos, beleza, prazer, autoestima e dinheiro — finalmente voltam a fluir com mais leveza e clareza. Durante a retrogradação, que começou lá em março, muita coisa veio à tona: exs ressurgindo das cinzas, inseguranças antigas batendo na porta, confusões financeiras, desentendimentos românticos e um certo ar de nostalgia. Mas agora, com o fim de Vênus retrógrado, podemos retomar o controle, com o coração mais consciente e a alma mais curada.Estamos na fase da Lua Cheia — e não é qualquer uma! A Lua Cheia em Libra chega no dia 12 de abril às 21h21 horas iguais !), ativando o eixo dos relacionamentos e das parcerias. Libra é o signo da diplomacia, da estética e do amor equilibrado. Ou seja: essa lunação vem coroar esse período de encerramentos astrológicos com uma explosão de clareza emocional, especialmente nas relações afetivas. É hora de enxergar com mais nitidez o que ficou mal resolvido e, quem sabe, colocar um ponto final com elegância... ou recomeçar com mais consciência e harmonia.Depois de uma sequência de retrógrados (alô, Mercúrio e Vênus), o céu começa a andar pra frente de novo — e nossa vida também! Esse momento é como um portal de liberação energética. Os aprendizados vêm à tona, e as oportunidades de agir com mais sabedoria se multiplicam.Essa combinação com adeixa tudo ainda mais potente, porque ilumina as zonas de sombra em nossos vínculos, trazendo cura, harmonia e poder de escolha.O fim de Vênus retrógrado em Peixes, somado à, marca um ponto de virada astrológica cheio de beleza, amor e sabedoria emocional. A partir de agora, os caminhos ficam mais claros, as emoções mais serenas e os vínculos mais saudáveis. Aproveite essa fase pra abrir o coração, liberar o que pesa e caminhar com mais leveza na direção do que realmente importa.